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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Есть 100 дней на возвращение из СЗЧ: в Минобороны показали перечень подразделений

У военных, которые ушли в СЗЧ до 12 июня, есть сто дней на возвращение.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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СВЧ

СВЧ

Минобороны определило подразделения, в которые можно будет вернуться после СВЧ . Так, 27 из них – в Сухопутных войсках.

Об этом сообщат Сухопутные войска ВС Украины.

Что известно о процедуре

Отмечается, что в течение 100 дней – с 13 июня по 20 сентября 2026 года включительно – у военнослужащего есть возможность вернуться. Более того, им предоставится опция выбрать подразделение и даже должность, на которой он хочет восстановиться. Это право имеют военные ВСУ, ГОСТ и НГУ, в которых зафиксированы СЗЧ до 12.06.2026.

Следует учитывать, что возврат происходит исключительно в пределах своей структуры: из ВСУ в ВСУ, из НГУ в НГУ, из ДССТ в ДССТ.

Доступны следующие подразделения Сухопутных войск:

  • 1 отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайла

  • 3 отдельная штурмовая бригада

  • 5 отдельная штурмовая Киевская бригада

  • 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

  • 17 отдельная тяжелая механизированная Криворожская бригада имени Константина Пестушка

  • 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

  • 31 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого

  • 42 отдельная механизированная бригада имени Героя Украины Валерия Гудзя

  • 43 отдельная механизированная бригада

  • 44 отдельная механизированная бригада

  • 53 отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха

  • 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы

  • 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

  • 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко

  • 63 отдельная механизированная бригада

  • 65 отдельная механизированная бригада «Великий Луг»

  • 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев

  • 92 отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко

  • 93 отдельная механизированная бригада «Холодный Яр»

  • 116 отдельная механизированная бригада

  • 117 отдельная тяжелая механизированная бригада

  • 127 отдельная тяжелая механизированная Харьковская бригада

  • 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

  • 129 отдельная тяжелая механизированная бригада

  • 152 отдельная егерская бригада имени Симона Петлюры

  • 423 отдельный батальон беспилотных систем «Скифские Грифоны»

  • 475 отдельный штурмовой полк «CODE 9.2»

«Вернуться можно тремя способами: через приложение Армия+, напрямую через часть и через рекрутинговый центр Вооруженных сил Украины. Выбирайте самый удобный для себя и возвращайтесь», — отметили в ведомстве.

Как мы писали ранее, в Украине была введена новая программа возвращения на службу для военных, которые пошли в СЗЧ до 12 июня 2026 года. Они могут вернуться по упрощенной процедуре, самостоятельно избрав подразделение и должность без направления в резервные батальоны. Программа действует 100 дней – до 20 сентября, и позволяет «в несколько кликов» подать рапорт и изменить место службы. В то же время, для тех, кто оставит часть после этой даты, будут действовать более жесткие правила и ответственность.

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Дата публикации
Количество просмотров
91
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