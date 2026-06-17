Есть 100 дней на возвращение из СЗЧ: в Минобороны показали перечень подразделений

СВЧ

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Минобороны определило подразделения, в которые можно будет вернуться после СВЧ . Так, 27 из них – в Сухопутных войсках.

Об этом сообщат Сухопутные войска ВС Украины.

Что известно о процедуре

Отмечается, что в течение 100 дней – с 13 июня по 20 сентября 2026 года включительно – у военнослужащего есть возможность вернуться. Более того, им предоставится опция выбрать подразделение и даже должность, на которой он хочет восстановиться. Это право имеют военные ВСУ, ГОСТ и НГУ, в которых зафиксированы СЗЧ до 12.06.2026.

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Следует учитывать, что возврат происходит исключительно в пределах своей структуры: из ВСУ в ВСУ, из НГУ в НГУ, из ДССТ в ДССТ.

Доступны следующие подразделения Сухопутных войск:

1 отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайла

3 отдельная штурмовая бригада

5 отдельная штурмовая Киевская бригада

14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

17 отдельная тяжелая механизированная Криворожская бригада имени Константина Пестушка

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

31 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого

42 отдельная механизированная бригада имени Героя Украины Валерия Гудзя

43 отдельная механизированная бригада

44 отдельная механизированная бригада

53 отдельная механизированная бригада имени Владимира Мономаха

54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы

56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко

63 отдельная механизированная бригада

65 отдельная механизированная бригада «Великий Луг»

72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев

92 отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко

93 отдельная механизированная бригада «Холодный Яр»

116 отдельная механизированная бригада

117 отдельная тяжелая механизированная бригада

127 отдельная тяжелая механизированная Харьковская бригада

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

129 отдельная тяжелая механизированная бригада

152 отдельная егерская бригада имени Симона Петлюры

423 отдельный батальон беспилотных систем «Скифские Грифоны»

475 отдельный штурмовой полк «CODE 9.2»

«Вернуться можно тремя способами: через приложение Армия+, напрямую через часть и через рекрутинговый центр Вооруженных сил Украины. Выбирайте самый удобный для себя и возвращайтесь», — отметили в ведомстве.

Как мы писали ранее, в Украине была введена новая программа возвращения на службу для военных, которые пошли в СЗЧ до 12 июня 2026 года. Они могут вернуться по упрощенной процедуре, самостоятельно избрав подразделение и должность без направления в резервные батальоны. Программа действует 100 дней – до 20 сентября, и позволяет «в несколько кликов» подать рапорт и изменить место службы. В то же время, для тех, кто оставит часть после этой даты, будут действовать более жесткие правила и ответственность.

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