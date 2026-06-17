Є 100 днів на повернення з СЗЧ: у Міноборони показали перелік підрозділів

СЗЧ

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Міноборони визначило підрозділи, в які можна буде повернутися після СЗЧ. Так, 27 з них — у Сухопутних військах.

Про це повідомлять Сухопутні війська ЗС України.

Що відомо про процедуру

Зазначається, що протягом 100 днів — з 13 червня до 20 вересня 2026 року включно — у військовослужбовця є можливість повернутися. Щобільше, їм надасться опція обрати підрозділ і навіть посаду, на якій він хоче відновитися. Це право мають військові ЗСУ, ДССТ і НГУ, у яких зафіксовано СЗЧ до 12.06.2026.

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Слід враховувати, що повернення відбувається виключно в межах своєї структури: із ЗСУ в ЗСУ, з НГУ в НГУ, з ДССТ в ДССТ.

Доступні такі підрозділи Сухопутних військ:

1 окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла

3 окрема штурмова бригада

5 окрема штурмова Київська бригада

14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

17 окрема важка механізована Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

31 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького

42 окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя

43 окрема механізована бригада

44 окрема механізована бригада

53 окрема механізована бригада імені Володимира Мономаха

54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи

56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка

63 окрема механізована бригада

65 окрема механізована бригада «Великий Луг»

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців

92 окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка

93 окрема механізована бригада «Холодний Яр»

116 окрема механізована бригада

117 окрема важка механізована бригада

127 окрема важка механізована Харківська бригада

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

129 окрема важка механізована бригада

152 окрема єгерська бригада імені Симона Петлюри

423 окремий батальйон безпілотних систем «Скіфські Грифони»

475 окремий штурмовий полк «CODE 9.2»

«Повернутися можна трьома способами: через застосунок Армія+, напряму через частину та через рекрутинговий центр Збройних Сил України. Обирайте найзручніший для себе та повертайтеся», — наголосили у відомстві.

Як ми писали раніше, в Україні запровадили нову програму повернення на службу для військових, які пішли в СЗЧ до 12 червня 2026 року. Вони можуть повернутися за спрощеною процедурою, самостійно обравши підрозділ і посаду без направлення до резервних батальйонів. Програма діє 100 днів — до 20 вересня, і дозволяє «у кілька кліків» подати рапорт та змінити місце служби. Водночас для тих, хто залишить частину після цієї дати, діятимуть жорсткіші правила та відповідальність.

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