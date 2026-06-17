Як обрати якісне вершкове масло: що потрібно перевірити перед купівлею

Як обрати масло / © Freepik

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Вершкове масло має зберігатися та продаватися з дотриманням визначених вимог, адже від умов зберігання та продажу залежить не лише його смак і якість, а й безпечність для споживачів.

Про це повідомила Держпродспоживслужба.

Фахівці наголошують, що під час вибору масла варто звертати увагу не лише на сам продукт, а й на умови, в яких він реалізується. Зокрема, масло має зберігатися у холодильниках із дотриманням температурного режиму, визначеного виробником. Продаж такого товару без належного охолодження є порушенням.

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Також покупцям радять ретельно перевіряти інформацію на упаковці. На ній обов’язково мають бути вказані назва продукту, його склад, дата виготовлення, термін придатності, умови зберігання, відомості про виробника та масова частка жиру. Перелік обов’язкової інформації визначено Законом України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Не менш важливим є стан упаковки. Вона повинна бути неушкодженою, без деформацій, забруднень чи слідів відкривання.

Окремо в Держпродспоживслужбі застерегли від купівлі вершкового масла у місцях стихійної торгівлі, де неможливо гарантувати дотримання вимог до зберігання продукції та контролю її безпечності.

Якщо масло продається на вагу, покупець має право отримати від продавця інформацію про назву товару, виробника, склад, термін придатності та умови зберігання. Такі відомості мають надаватися у доступній формі.

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У разі виникнення сумнівів щодо якості або безпечності продукту та відмови продавця врегулювати ситуацію споживачі можуть звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби у своєму регіоні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як обрати солодку та стиглу полуницю. Зокрема, під час купівлі варто звертати увагу на хвостик ягоди, який може підказати, наскільки полуниця буде смачною.

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