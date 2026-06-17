Даша Квіткова перед весіллям замилувала сімейними фото з 4-річним сином та нареченим-футболістом

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

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Українська блогерка Даша Квіткова та футболіст київського «Динамо» Володимир Бражко, які вже готуються до весілля, поділилися новими теплими моментами зі спільного відпочинку.

Інфлюенсерка опублікувала серію світлин у своєму Instagram. Закохані провели час на природі в компанії найближчих людей. Атмосфера на фото вийшла затишною та невимушеною. Пара насолоджувалася спокоєм далеко від міської метушні. Втім, найбільшу увагу підписників привернув не романтичний кадр закоханих.

Даша Квіткова з сім’єю

На одному зі знімків син Квіткової Лев ніжно пригорнувся до Володимира Бражка, сидячи в нього на руках.

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Такий момент лише підтвердив, що футболісту вдалося налагодити теплі стосунки з хлопчиком. Шанувальники давно звертають увагу на те, наскільки комфортно Лев почувається поруч із обранцем його мами.

Даша Квіткова з сім’єю

Тим часом підготовка до важливої події триває. Раніше Квіткова підтверджувала, що вони з Бражком планують узаконити стосунки вже цього літа. Водночас закохані не поспішають розкривати подробиці майбутньої церемонії. Блогерка зізналася, що не планує робити зі свого весілля публічне шоу та ділитися всіма деталями в соцмережах. Також блогерка розповідала, що особливу роль на церемонії отримає її син Лев — саме він винесе обручки молодятам

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова вже встигла приміряти весільні сукні та відсвяткувати дівич-вечір напередодні майбутнього одруження.

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