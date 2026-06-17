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Даша Квіткова перед весіллям замилувала сімейними фото з 4-річним сином та нареченим-футболістом
Зіркова родина показала сімейну ідилію під час відпочинку на природі.
Українська блогерка Даша Квіткова та футболіст київського «Динамо» Володимир Бражко, які вже готуються до весілля, поділилися новими теплими моментами зі спільного відпочинку.
Інфлюенсерка опублікувала серію світлин у своєму Instagram. Закохані провели час на природі в компанії найближчих людей. Атмосфера на фото вийшла затишною та невимушеною. Пара насолоджувалася спокоєм далеко від міської метушні. Втім, найбільшу увагу підписників привернув не романтичний кадр закоханих.
На одному зі знімків син Квіткової Лев ніжно пригорнувся до Володимира Бражка, сидячи в нього на руках.
Такий момент лише підтвердив, що футболісту вдалося налагодити теплі стосунки з хлопчиком. Шанувальники давно звертають увагу на те, наскільки комфортно Лев почувається поруч із обранцем його мами.
Тим часом підготовка до важливої події триває. Раніше Квіткова підтверджувала, що вони з Бражком планують узаконити стосунки вже цього літа. Водночас закохані не поспішають розкривати подробиці майбутньої церемонії. Блогерка зізналася, що не планує робити зі свого весілля публічне шоу та ділитися всіма деталями в соцмережах. Також блогерка розповідала, що особливу роль на церемонії отримає її син Лев — саме він винесе обручки молодятам
Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова вже встигла приміряти весільні сукні та відсвяткувати дівич-вечір напередодні майбутнього одруження.