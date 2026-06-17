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Неподдельные эмоции короля: Чарльза III запечатлели в волнительный момент в Аскоте
Его Величество вместе с женой королевой Камиллой посетил первый день королевских скачек в Аскоте.
Король и королева были запечатлены в королевской ложе, где вместе с сестрой Камиллы – Аннабель Эллиот смотрели за любимыми конными соревнованиями.
Похоже, конный турнир вызывал сильное волнение и у Чарльза, который не скрывал эмоций на публике, и у его жены королевы Камиллы. Королевская чета планирует посещать скачки практически каждый день, ведь это их любимое мероприятие.
В первый день, напомним, там также присутствовала сестра короля – принцесса Анна, ее дети – Зара Тиндалл с мужем Майком и Питер Филлипс с женой Харриет. Ожидаем увидеть на этой неделе в Аскоте и принца с принцессой Уэльскими.