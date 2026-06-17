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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

Неподдельные эмоции короля: Чарльза III запечатлели в волнительный момент в Аскоте

Его Величество вместе с женой королевой Камиллой посетил первый день королевских скачек в Аскоте.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Король и королева были запечатлены в королевской ложе, где вместе с сестрой Камиллы – Аннабель Эллиот смотрели за любимыми конными соревнованиями.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Похоже, конный турнир вызывал сильное волнение и у Чарльза, который не скрывал эмоций на публике, и у его жены королевы Камиллы. Королевская чета планирует посещать скачки практически каждый день, ведь это их любимое мероприятие.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

В первый день, напомним, там также присутствовала сестра короля – принцесса Анна, ее дети – Зара Тиндалл с мужем Майком и Питер Филлипс с женой Харриет. Ожидаем увидеть на этой неделе в Аскоте и принца с принцессой Уэльскими.

Королева Камилла и король Чарльз в Аскоте / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз в Аскоте / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
161
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