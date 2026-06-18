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Астрологический прогноз на 18 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успешными обещают быть любые — деловые и финансовые — начинания, а также решение бытовых вопросов.
Символ дня: выбор между добром и злом.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: амазонит, зеленый нефрит, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию или привести к серьезным осложнениям, поэтому с лечением медлить нельзя. Хирургическое вмешательство можно проводить только в случае крайней необходимости.
Питание дня: питаться нужно сытно, но от калорийных продуктов и мяса желательно отказаться.
Стрижка дня: под запретом любые манипуляции с волосами, они могут стать причиной проблем с горлом и гортанью.
Дачные работы дня: нужно поливать и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: энергетика дня благоприятна для ритуалов, помогающих снять порчу, сделанную на домашние дела и торговлю.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о возможных трудностях, которые, тем не менее, удастся преодолеть.
Табу дня: очень важно отказаться от общения с незнакомыми людьми — оно может привести к самым непредсказуемым результатам.
Цитата дня: «Информация — кислород современного мира» (Рональд Рейган).
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