Астрологический прогноз на 18 июня

Дерево / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успешными обещают быть любые — деловые и финансовые — начинания, а также решение бытовых вопросов.

Символ дня: выбор между добром и злом.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: амазонит, зеленый нефрит, сардоникс.

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За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию или привести к серьезным осложнениям, поэтому с лечением медлить нельзя. Хирургическое вмешательство можно проводить только в случае крайней необходимости.

Питание дня: питаться нужно сытно, но от калорийных продуктов и мяса желательно отказаться.

Стрижка дня: под запретом любые манипуляции с волосами, они могут стать причиной проблем с горлом и гортанью.

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Дачные работы дня: нужно поливать и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: энергетика дня благоприятна для ритуалов, помогающих снять порчу, сделанную на домашние дела и торговлю.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о возможных трудностях, которые, тем не менее, удастся преодолеть.

Табу дня: очень важно отказаться от общения с незнакомыми людьми — оно может привести к самым непредсказуемым результатам.

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Цитата дня: «Информация — кислород современного мира» (Рональд Рейган).

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