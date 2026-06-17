Верховен дізнався результат протесту щодо бою з Усиком та звернувся до українця

Усик — Верховен / © Associated Press

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Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен дізнався результат свого протесту щодо результату бою проти чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика.

Боксерська комісія розглянула апеляцію Верховена та залишила результат бою без змін. У рішенні зазначено, що встановлені під час розгляду обставини не вплинули на підсумок поєдинку.

З огляду на це, нідерландець закликав українця провести негайний реванш.

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"Я мав час, щоб усе це осмислити. 24 травня ми подали офіційний протест, оскільки щиро вважали, що є серйозні питання щодо того, як було зупинено бій.

16 червня ми отримали рішення комісії. Рішення підтвердило, що гонг, який завершив 11-й раунд, пролунав ще до того, як рефері фактично зупинив поєдинок. Офіційний хронометрист підтвердив це.

Лікар у рингу також підтвердив, що після бою я не мав ознак сплутаності свідомості чи дезорієнтації. Комісія вважає, що жоден із цих висновків не змінив результату бою.

Послухайте, ніколи не йшлося про те, щоб принизити заслуги Олександра. Він один із найвеличніших бійців цього покоління, і я відчуваю до нього величезну повагу за все, чого він досяг. Що залишається зі мною, так це відчуття, що після одинадцяти незабутніх раундів на одній із найбільших та епічних арен світу історія просто обірвалася, не дійшовши до кінця.

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У Олександра був сильний момент. Він мене добре впіймав, і напруження в бою відчувалося постійно. Так буває на цьому рівні. Інерція може змінитися в одну мить. Протягом моєї кар'єри були моменти, коли люди думали, що все закінчено. У численних боях за титул чемпіона світу я знаходив способи переламати перебіг подій та піти з піднятою рукою. Такий мій характер. Ніколи не здаватися і завжди вірити, що все ще не закінчено, доки не пролунає гонг.

Я щиро вірю, що всі заслуговували побачити, як повинен був закінчитися цей бій. Уболівальникам не дали 12-го раунду. Після всього, що ми обидва вклали в цей бій, вони заслуговували побачити, чим усе закінчиться. Мені так і не випала можливість дізнатися, чи був би це один із тих вечорів, які в мене були раніше.

А Олександру не дали можливості закінчити бій так, щоб ніхто не міг це оскаржити. Тож для мене висновок дуже простий. Давай закінчимо цю історію і дамо вболівальникам негайний реванш. Рішення суду відповіло на юридичні питання, але залишило ще одне питання, яке не дає спокою багатьом людям з тієї ночі: чим мала закінчитися ця історія? Усику, я готовий", — написав Верховен на своїй сторінці в Instagram.

Усик — Верховен: підсумки бою

У ніч проти 24 травня Усик у єгипетському місті Гіза переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

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Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Також Верховен розкритикував рефері через те, що той нібито скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

Після поразки від українця Верховен увійшов до рейтингів WBC та WBA.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

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Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

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Також тренер Верховена прокоментував критику на адресу Усика після перемоги над кікбоксером.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Олександр після поєдинку розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

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Крім того, Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

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