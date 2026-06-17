Хто говоритиме з Путіним від імені ЄС: Мелоні запропонувала несподіваний критерій для переговірника

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наголосила, що для досягнення реального результату вкрай складно призначити переговірником людину з однієї з найбільших держав Євросоюзу. За її словами, таке висунення лише ускладнить процес досягнення мирної угоди, тому варто звернути увагу на кандидатів від середніх країн.

Про це вона заявила у середу, 17 червня, під час пресконференції за підсумками саміту G7 у Франції.

Пошук єдиного європейського кандидата

Європейські лідери розпочали активне обговорення ідеї призначення єдиного переговірника з Росією ще навесні цього року. З того часу у політичних колах та засобах масової інформації постійно циркулює безліч імен потенційних претендентів на цю посаду.

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Серед можливих кандидатів розглядалися колишні канцлери Німеччини Ангела Меркель та Герхард Шредер, а також ексголова уряду Італії Маріо Драгі. Окрім них, деякі країни пропонували призначити чинного президента Фінляндії Олександра Стубба або його попередника Саулі Нійністьо.

«Якщо ми хочемо досягти результату в цьому питанні, скажу таке: буде вкрай складно запропонувати людину, яка походить з однієї з великих європейських країн», — наголосила Мелоні.

Ризики розмноження форматів діалогу

Італійська прем’єрка також виступила категорично проти «розмноження різних переговорних форматів» усередині європейського блоку щодо формування стратегії стосовно Росії. Вона впевнена, що подібні дії ризикують зробити всі зусилля міжнародної спільноти абсолютно неефективними.

Наразі існує багато різних майданчиків, але жоден із них не має достатньої ваги та авторитету для виступів від імені всієї Європи. Саме тому Європейський Союз повинен терміново вирішити цю проблему для відновлення повноцінної комунікації, яка була закрита у 2022 році.

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Нагадаємо, Зеленський заявив про «вікно для переговорів» щодо закінчення війни. За словами президента, Україна має розглядати можливість дипломатичного врегулювання.

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