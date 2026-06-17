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"Укрзалізниця" запускає додатковий потяг на популярний маршрут: коли курсуватиме
Через дефіцит квитків на найпопулярнішому напрямку Київ — Львів «Укрзалізниця» вводить додаткові рейси.
Через високий попит на сполучення між столицею і Львовом «Укрзалізниця» призначає додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 743/744.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
У компанії зазначають, що додатковий потяг курсуватиме на маршруті 23 і 24 червня. Він призначений для того, щоб забезпечити можливість поїздки більшій кількості громадян.
«Маршрут Київ — Львів і у зворотному напрямку є найпопулярнішим. Протягом минулого тижня ним проїхала 21 тисяча пасажирів. Щоб наступного тижня ще більше людей мали можливість вирушити в мандрівку, ми призначаємо додатковий поїзд 743/744 Київ-Львів на 23 та 24 червня», — зазначили в «Укрзалізниці».
Час у дорозі для швидкісного поїзда Інтерсіті+ становить 6 годин, що є найшвидшим способом сполучення між цими містами. В компанії кажуть, що квитків на популярні поїзди постійно не вистачає, тому вони намагаються додавати більше рейсів для пасажирів.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд між Дніпром і Харковом.
Також «Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів на найпопулярніші туристичні напрямки заходу України.