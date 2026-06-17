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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

"Укрзалізниця" запускає додатковий потяг на популярний маршрут: коли курсуватиме

Через дефіцит квитків на найпопулярнішому напрямку Київ — Львів «Укрзалізниця» вводить додаткові рейси.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Потяг

Потяг / © t.me/UkrzalInfo

Через високий попит на сполучення між столицею і Львовом «Укрзалізниця» призначає додатковий рейс швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 743/744.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

У компанії зазначають, що додатковий потяг курсуватиме на маршруті 23 і 24 червня. Він призначений для того, щоб забезпечити можливість поїздки більшій кількості громадян.

«Маршрут Київ — Львів і у зворотному напрямку є найпопулярнішим. Протягом минулого тижня ним проїхала 21 тисяча пасажирів. Щоб наступного тижня ще більше людей мали можливість вирушити в мандрівку, ми призначаємо додатковий поїзд 743/744 Київ-Львів на 23 та 24 червня», — зазначили в «Укрзалізниці».

Час у дорозі для швидкісного поїзда Інтерсіті+ становить 6 годин, що є найшвидшим способом сполучення між цими містами. В компанії кажуть, що квитків на популярні поїзди постійно не вистачає, тому вони намагаються додавати більше рейсів для пасажирів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд між Дніпром і Харковом.

Також «Укрзалізниця» збільшує кількість рейсів на найпопулярніші туристичні напрямки заходу України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
224
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