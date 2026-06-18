Наймодніші сукні літа 2026 року

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Міні-мрія

Якщо це літо, то, звичайно, коротші сукні та фасони все частіше з’являються на вулицях, набережних та у звітах про подорожі друзів. Коротші фасони повертаються, натхненні естетикою 90-х та початку 2000-х, але в більш вишуканому варіанті. Міні-сукні точно не є літнім трендом. Домінують тонкі бретельки, злегка приталені крої та м’які матеріали, що рухаються разом із фігурою. Довжина міні ідеально відповідає літньому стилю — вона виглядає невимушено, свіжо та ідеально підходить як для прогулянок містом, так і для вечірніх виходів. Все частіше такі сукні носять з низькими кросівками або шльопанцями, що надає їм більш невимушеного вигляду.

Візерунчастий луг

Цього сезону візерунки на сукнях, безумовно, дрібні, витончені та натхненні природою. Ви вгадали правильно — йдеться про маленькі квіти, нерівномірно розподілені по тканині. Вони більше натхненні графічним зображенням ромашок, троянд або півоній, ніж фотореалістичним відтворенням їхніх форм. Великі, деталізовані мотиви частіше можна знайти на футболках або светрах – візерунчасті сукні залишаються ніжними та витонченими. Ви можете розбавити їхню ніжну атмосферу шкіряною курткою та масивними байкерськими черевиками, або продемонструвати свою жіночну сторону та поєднати їх з балетками.

Сукні міді: обов'язковий літній образ

Сукні міді бувають як простими, мінімалістичними, так і більш романтичними стилями з рюшами, вирізами або асиметричними подолами. Їхня універсальність робить їх придатними для носіння практично будь-де – від щоденних прогулянок містом до більш елегантних літніх вечерь та побачень на пляжі. Стиль бохо повертається на хвилі ностальгії за початком 2000-х: не лише у вигляді довгих спідниць та пишних блузок з квітковою вишивкою, але й у сукнях вільного крою з рюшами. Полотнові сумки-тоут або великі, аморфні сумки-хобо з коричневої або бежевою штучної шкіри ідеально поєднуються з ними.

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Виріз халтернек – що це за тренд?

Цей стиль має стільки ж шанувальників, скільки й запеклих критиків. Халтернек – це просто високий виріз горловини, або з високим коміром, або зав'язаний навколо шиї. Він чудово підкреслює плечі та спину, а також демонструє ключиці. Ці сукні чудово виглядають у варіантах міні, міді та максі, а їхня найбільша перевага полягає в тому, що вони не потребують багато аксесуарів. Цей стиль виглядає справді вражаюче – навіть у офіційному варіанті в поєднанні з блейзером. Для старомодного вигляду не потрібно багато: маленькі сережки-кільця, хустка для волосся та браслет-ланцюжок. Для більш повсякденного образу ідеально підійдуть фасони з легких матеріалів зі стрічками, зав'язаними навколо шиї, для створення пляжного настрою.

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