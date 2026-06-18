Череп віком 1 мільйон років перевернув уявлення про походження людини

Череп / © Pexels

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Викопний череп віком приблизно один мільйон років, знайдений у Китаї ще на початку 1990-х років, може змусити науковців переглянути уявлення про ранню еволюцію людини. Після повторного дослідження за допомогою сучасних технологій фахівці дійшли висновку, що різні людські лінії могли відокремитися одна від одної значно раніше, ніж вважалося досі.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Йдеться про скам’янілий череп, відомий як Юньсянь 2, який знайшли в центральному Китаї ще у 1990 році. Тривалий час його відносили до виду Homo erectus, однак нове дослідження, опубліковане в журналі Science, поставило під сумнів таку класифікацію. Вчені виявили в ньому набір анатомічних особливостей, які не відповідають жодній з відомих категорій давніх людей.

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Для детального аналізу науковці застосували комп’ютерну томографію, сканування структурованим світлом і технології віртуальної реконструкції. Крім того, вони створили точні 3D-копії черепа, що дозволило ретельно дослідити його форму та будову.

Реконструкція показала незвичне поєднання рис. Нижня частина обличчя має характерні ознаки Homo erectus, проте інші особливості нагадують як Homo longi, відомого під неофіційною назвою «людина-дракон», так і сучасну людину — Homo sapiens.

У ході роботи Юньсянь 2 порівняли більш ніж зі 100 іншими викопними рештками. Автори дослідження зазначають, що подібне поєднання анатомічних характеристик майже не трапляється серед скам’янілостей такого віку. Один із дослідників, Сіцзюнь Ні з Фуданського університету, розповів BBC, що команда багаторазово перевіряла результати за допомогою різних моделей і методів реконструкції, перш ніж дійшла остаточних висновків.

На думку вчених, знахідка може пролити світло на так звану «Плутанину посередині» — період між приблизно одним мільйоном і 300 тисячами років тому, який залишається одним із найменш зрозумілих етапів людської еволюції.

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Палеоантрополог Кріс Стрінгер вважає, що Юньсянь 2 може свідчити про існування окремих гілок давніх людей уже близько мільйона років тому. Якщо ця версія підтвердиться, ключові еволюційні розгалуження доведеться датувати приблизно на 400 тисяч років раніше, ніж вважалося досі.

Дослідники також не виключають, що така рання дивергенція могла означати більш давню появу предків неандертальців і Homo sapiens. На їхню думку, унікальне поєднання рис, зафіксоване в Юньсянь 2, допоможе краще зрозуміти розвиток людських популяцій у той період.

Втім, не всі науковці готові робити остаточні висновки. Майкл Петраглія зазначив, що результати можуть суттєво змінити уявлення про роль Східної Азії в еволюції людини, однак для цього необхідні додаткові підтвердження. Аналогічної думки дотримується й еволюційний генетик Ейлвін Скеллі, який назвав нову інтерпретацію переконливою, але наголосив на потребі подальших досліджень, зокрема генетичних.

Нагадаємо, раніше новітнє генетичне дослідження доісторичних поховань повністю переписало історію найвідомішої у світі пандемії, доводячи, що хвороба масово вбивала людство на тисячі років раніше, ніж вважалося.

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