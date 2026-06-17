Загублене місто мая роками було на видноті: як вчені знайшли його на 16-й сторінці Google

Піраміда мая / © Associated Press

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У мексиканському штаті Кампече археологи виявили велике стародавнє місто мая, яке понад десять років залишалося непоміченим у відкритих наукових даних. Знахідку зробив аспірант Тулейнського університету Люк Олд-Томас, який переглядав результати пошуку лідарних досліджень і натрапив на екологічне сканування місцевості, проведене ще 2013 року.

Про це повідомило видання Space Daily.

Вирішальну роль у відкритті відіграв звичайний пошук в інтернеті. Аналізуючи лідарні дані, він натрапив на екологічне дослідження, яке знайшов приблизно на 16-й сторінці результатів Google. Саме в цих архівних матеріалах виявилися приховані дані про невідоме раніше місто мая.

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Спочатку ці дані збирали не для археології. Їх використовували в межах проєкту з моніторингу тропічних лісів для оцінки запасів вуглецю в регіоні. Водночас після повторної обробки інформації за допомогою археологічних методів дослідники виявили під густим лісовим покривом залишки великого міського центру мая.

Нововідкрите місто отримало назву Валеріана — на честь сусідньої лагуни. На території площею близько 122 квадратних кілометрів науковці зафіксували понад 6500 споруд. Серед них — храмові піраміди, великі площі, водосховища, дороги-дамби, що з’єднували різні частини міста, а також майданчик для традиційної гри в м’яч.

За даними дослідження, опублікованого в журналі Antiquity у жовтні 2024 року, Валеріана була одним із найбільших міських центрів мая. У період найбільшого розквіту, приблизно між 750 та 850 роками нашої ери, тут могли проживати від 30 до 50 тисяч людей. Дослідники зазначають, що за щільністю забудови місто поступалося лише Калакмулю — одному з найвідоміших центрів цивілізації мая.

Археологи також встановили, що окремі частини поселення можуть бути значно старішими. На це вказують так звані комплекси E-Group — архітектурні споруди, які мая використовували для астрономічних спостережень і ритуалів. Зокрема, вони маожуть свідчити, що історія міста могла розпочатися ще до 150 року нашої ери.

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Науковці вважають, що Валеріана відігравала роль важливого політичного та адміністративного центру регіону. Про це свідчать монументальна архітектура, розгалужена система доріг і доступ до значних запасів прісної води.

Місто занепало приблизно між 800 та 850 роками нашої ери — у період так званого класичного колапсу цивілізації мая, коли багато великих поселень на Юкатані були покинуті. Однією з можливих причин дослідники називають тривалі кліматичні зміни та посухи, які могли вплинути на життя густонаселених територій.

Відкриття стало можливим завдяки технології лідара (LiDAR), яка використовує лазерні імпульси для створення тривимірних карт місцевості. Цей метод дає змогу відокремити рослинний покрив від рельєфу та побачити приховані під джунглями споруди, дороги й земляні укріплення.

Автори дослідження наголошують, що знахідка Валеріани демонструє потенціал уже наявних наукових архівів. На їхню думку, у відкритих екологічних базах даних можуть міститися відомості про інші невідомі археологічні пам’ятки, які досі не були проаналізовані з погляду археології.

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Нагадаємо, раніше археологи виявили на півночі Іраку руїни 4000-річного міста, яке було повністю зруйноване внаслідок жорстокої військової облоги та вкрито товстим шаром попелу.

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