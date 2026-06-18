Один із найкращих натуральних засобів проти жиру — звичайний гірчичний порошок. Він добре розщеплює жирові відкладення і працює навіть зі старим нальотом. Як використовувати: 3 столові ложки гірчичного порошку на літру гарячої води. Залийте розчин у пригорілий посуд і залиште на 30 хвилин. Після цього забруднення значно легше відходитимуть навіть без сильного тертя. Гірчичний порошок містить природні активні речовини, які розщеплюють жирні відкладення, розм’якшують пригорілий шар їжі та нівелюють неприємний запах. Це робить очищення більш природним і безпечним для поверхні.

Харчова сода. Для приготування розчину налийте у велику ємність або безпосередньо в забруднений посуд достатню кількість води та додайте три столові ложки харчової соди. Поставте посуд на вогонь і доведіть розчин до кипіння. Після цього залиште його кипіти протягом 20 хвилин. За цей час сода почне розщеплювати жирові відкладення та розм’якшувати нагар. Якщо нагар накопичувався роками, однієї процедури може бути недостатньо. У такому разі після кип’ятіння рекомендується залишити розчин у посуді ще на кілька годин або навіть на ніч. Для посилення ефекту до соди можна додати невелику кількість господарського мила або столового оцту. Така комбінація допоможе швидше впоратися навіть із товстим шаром старого жиру. Особливо добре цей метод працює для сталевих каструль, емальованого посуду та металевих сковорідок.