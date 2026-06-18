Масові побори та знущання з поранених: історія про смерть воїна в лікарні Києва отримала продовження

Лікарня швидкої допомоги в Києві / © ТСН

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У Києві навколо роботи однієї з найбільших медичних установ — лікарні швидкої допомоги (ЛШД) — спалахнув гучний скандал. Департамент охорони здоров’я КМДА офіційно та достроково розірвав контракт із багаторічним директором закладу Віктором Дорошем.

Підставою для такого радикального кроку стали результати спеціальної перевірки, яку ініціювали через численні скарги волонтерів, активістів і родичів поранених українських військовослужбовців. Очільника лікарні звинувачують у тотальних поборах, відсутності базових медикаментів та кричущих фактах недбалості, які призвели до трагічних наслідків.

Більше читайте в матеріалі ТСН: Воїн три години лежав у калюжі крові, а медики його ігнорували: нові страшні подробиці про лікарню у Києві, де помер військовий

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Три години в реанімації з кровотечею і загибель бійця: у чому звинувачують керівництво

Численні перевірки та інспекції в лікарні швидкої допомоги розпочалися після того, як волонтери та громадські активісти неодноразово задокументували факти неналежного, а подекуди й нелюдського догляду за пораненими військовими. Вкрай резонансним став випадок, коли один з поранених бійців, перебуваючи у відділенні реанімації, три години поспіль стікав кров’ю на лікарняному ліжку без належної допомоги чергового персоналу. Лише після того, як ситуація набула розголосу і втрутилися волонтери, захисника терміново забрали до операційної.

Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння мілітарної спільноти, стала нещодавня смерть у стінах лікарні військовослужбовця, який перебував на лікуванні з пораненнями. Вбиті горем родичі загиблого героя наразі офіційно вимагають проведення ґрунтовної незалежної судово-медичної експертизи. Вони хочуть отримати чітку відповідь на запитання: чи надали лікарі ЛШД бійцю всю необхідну медичну допомогу, чи його смерть стала результатом службової недбалості.

Ситуація загострилася настільки, що понад 80 авторитетних служб супроводу поранених офіційно звернулися до Командування медичних сил ЗСУ з категоричною вимогою негайно припинити направляти поранених бійців на евакуацію до цього закладу. До розслідування підключився і парламентський комітет з питань охорони здоров’я, який провів виїзне засідання.

Сам Віктор Дорош до останнього дня на камери заперечував усі претензії та запевняв депутатів, що його лікарня нібито на 100% забезпечена всіма безкоштовними медикаментами й витратними матеріалами. Проте факти довели протилежне.

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«Щодо поборів у цій лікарні — це мало абсолютно масовий, системний характер. Масово не було елементарних знеболювальних, пацієнтам і їхнім рідним їх просто не видавали! Не було базових перев’язувальних матеріалів, усе доводилося купувати за власні гроші. У керівництва цього закладу виявили не одне і не два серйозні порушення. Наша позиція тут дуже проста: ми вимагали, щоб таку людину було звільнено з посади винятково з ганьбою, щоб він більше ніколи не мав права займати будь-які керівні посади в системі охорони здоров’я України», — каже Олег Симороз, ветеран російсько-української війни, громадський активіст.

Якою була реакція КМДА

У Департаменті охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації підтвердили, що за результатами роботи спеціальної комісії було зафіксовано низку суттєвих порушень у менеджменті закладу, що й стало підставою для негайного звільнення Віктора Дороша з посади.

Водночас міська влада оголосила про зміну фінансових підходів до лікування поранених бійців, щоб повністю зняти фінансовий тягар з їхніх родин.

«Спеціальна комісія провела всебічний, детальний розгляд ситуації в закладі, і зафіксовано певні чіткі порушення. Звільнення очільника — це кардинальна, принципова позиція нашого департаменту, ухвалена в суворій відповідності до чинного законодавства України. Крім того, ми ухвалили важливе управлінське рішення: офіційно прирівняли всіх поранених військових, які прибувають до столиці за медичною евакуацією, до спеціальної програми міста „Кияни“. Тепер вони будуть повністю, стовідсотково за рахунок міського бюджету забезпечуватися всіма необхідними ліками та матеріалами під час лікування тяжких травм та опіків. Адже подібне лікування — це колосальне фінансове навантаження на лікарні, яке, на жаль, далеко не в повному обсязі покривається за рахунок пакетів НСЗУ», — заявила Тетяна Мостепан, директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА.

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Більше читайте в матеріалі ТСН: Воїн три години лежав у калюжі крові, а медики його ігнорували: нові страшні подробиці про лікарню у Києві, де помер військовий

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