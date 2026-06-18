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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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77
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2 хв

ЧС-2026 з футболу: розклад матчів на 19 червня та прогнози букмекерів

У дев'ятий ігровий день Мундіалю відбудуться три поєдинки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна США з футболу

Збірна США з футболу / © Associated Press

У п'ятницю, 19 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться дев'ятий ігровий день — уболівальники побачать три матчі другого туру.

Відкриє ігровий день поєдинок групи B між збірними Канади та Катару.

До вашої уваги розклад усіх матчів ЧС-2026 на 19 червня, а також прогнози букмекерів на ці поєдинки.

Розклад матчів ЧС-2026 на 19 червня і прогнози букмекерів

01:00 Канада — Катар (група B, 2-й тур)

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Канади. На перемогу однієї з країн-господарок Мундіалю можна поставити з коефіцієнтом 1,32. Нічия — 5,60. Виграш катарців стане великою сенсацією — 10,60.

В іншому поєдинку 2-го туру цього квартету збірна Швейцарії позмагається з командою Боснії та Герцеговини (18 червня, 22:00 за київським часом).

У першому турі швейцарці зіграли внічию з Катаром (1:1), а боснійці поділили очки з Канадою (1:1).

04:00 Мексика — Південна Корея (група А, 2-й тур)

У цьому протистоянні букмекери віддають перевагу збірній Мексики. Перемога однієї з країн-господарок Мундіалю оцінена коефіцієнтом 2,11. Нічия — 3,28. Виграш південнокорейців — 3,98.

В іншому поєдинку 2-го туру цієї групи збірна Чехії зустрінеться з командою ПАР (18 червня, 19:00 за київським часом).

У першому турі Мексика обіграла південноафриканців (2:0), а Південна Корея здобула вольову перемогу над чехами (2:1).

22:00 США — Австралія (група D, 2-й тур)

Фаворитом матчу букмекери називають збірну США. На перемогу однієї з країн-господарок Мундіалю приймаються ставки з коефіцієнтом 1,64. Нічия — 4,20. Виграш австралійців — 5,33.

В іншому поєдинку 2-го туру цього квартету збірна Туреччини зійдеться з командою Парагваю (20 червня, 06:00 за київським часом).

У першому турі американці розтрощили Парагвай (4:1), тоді як Австралія сенсаційно обіграла Туреччину (2:0).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
77
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