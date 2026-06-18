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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ще один трансфер Моурінью: "Реал" підписав футболіста збірної Франції

Французький захисник "Ліверпуля" Ібраїма Конате у статусі вільного агента перейшов до мадридського "Реала".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ібраїма Конате

Ібраїма Конате / © Associated Press

Мадридський "Реал", який у червні оголосив про призначення Жозе Моурінью головним тренером, здійснив новий трансфер — "вершкові" посилилися захисником "Ліверпуля" та збірної Франції Ібраїмою Конате.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Королівського клубу".

Контракт 27-річного француза з мадридським грандом розрахований до 30 червня 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Конате приєднається до "Реала" у статусі вільного агента, оскільки його контракт із "мерсисайдцями" сплив після завершення сезону-2025/26.

Ібраїма виступав за "Ліверпуль" від липня 2021 року, коли перебрався з німецького "РБ Лейпциг" за 40 мільйонів євро. У складі англійської команди захисник провів 183 матчі, в яких забив сім голів і віддав чотири результативні передачі.

Разом з мерсисайдським клубом Конате завоював п'ять трофеїв: чемпіонат Англії, Кубок Англії, два Кубки англійської ліги та Суперкубок Англії.

Конате став уже третім трансфером "Реала" після призначення Моурінью. Раніше мадридський клуб придбав лівого захисника лондонського "Челсі" та збірної Іспанії Марка Кукурелью.

Також "Реал" підписав півзахисника збірної Португалії Бернарду Сілву, який цього літа залишив "Манчестер Сіті" у статусі вільного агента.

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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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