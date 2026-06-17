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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Проспорт
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Другий трансфер Моурінью: "Реал" оголосив про підписання легенди "Манчестер Сіті"

Португальський півзахисник Бернарду Сілва офіційно став гравцем "вершкових".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Бернарду Сілва

Бернарду Сілва / © Associated Press

Мадридський "Реал", який у червні оголосив про призначення Жозе Моурінью головним тренером, підписав португальського півзахисника Бернарду Сілву.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Королівського клубу".

Контракт 31-річного португалця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Сілва приєднається до "Реала" у статусі вільного агента. Його контракт із "Манчестер Сіті" спливає наприкінці червня.

Бернарду виступав за "Манчестер Сіті" від 2017 року, коли перейшов з "Монако". Разом з "городянами" португалець виграв 20 трофеїв: 6 разів АПЛ, тричі — Кубок та Суперкубок Англії, 5 разів Кубок англійської ліги, а також по одному разу Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

Минулого сезону Сілва провів 53 матчі за англійський клуб у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 5 асистів.

Бернарду став другим трансфером "Реала" після призначення Моурінью. Раніше мадридський клуб оголосив про підписання захисника лондонського "Челсі" та збірної Іспанії Марка Кукурельї.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" оголосив про відхід Хосепа Гвардіоли з посади головного тренера.

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Кількість переглядів
20
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