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Другий трансфер Моурінью: "Реал" оголосив про підписання легенди "Манчестер Сіті"
Португальський півзахисник Бернарду Сілва офіційно став гравцем "вершкових".
Мадридський "Реал", який у червні оголосив про призначення Жозе Моурінью головним тренером, підписав португальського півзахисника Бернарду Сілву.
Про це повідомляється на офіційному сайті "Королівського клубу".
Контракт 31-річного португалця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.
Сілва приєднається до "Реала" у статусі вільного агента. Його контракт із "Манчестер Сіті" спливає наприкінці червня.
Бернарду виступав за "Манчестер Сіті" від 2017 року, коли перейшов з "Монако". Разом з "городянами" португалець виграв 20 трофеїв: 6 разів АПЛ, тричі — Кубок та Суперкубок Англії, 5 разів Кубок англійської ліги, а також по одному разу Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.
Минулого сезону Сілва провів 53 матчі за англійський клуб у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 5 асистів.
Бернарду став другим трансфером "Реала" після призначення Моурінью. Раніше мадридський клуб оголосив про підписання захисника лондонського "Челсі" та збірної Іспанії Марка Кукурельї.
Нагадаємо, "Манчестер Сіті" оголосив про відхід Хосепа Гвардіоли з посади головного тренера.