Атаки дронов в России: Госдеп обратился с срочным заявлением к гражданам США

Государственный департамент США обнародовал новые советы для американцев в России

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Государственный департамент США обновил рекомендации для своих граждан, которые находятся в России или планируют поездку в страну. Американцев призвали воздержаться от путешествий в РФ, а тем, кто уже находится там, советуют быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, связанным с атаками беспилотников.

Об этом заявили в Государственном департаменте США.

В ведомстве отметили, что во время воздушной угрозы или сообщений о дронах необходимо немедленно переходить в укрытие, следовать указаниям местных служб и не приближаться к районам, где зафиксированы полеты или падения БпЛА.

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Также в Госдепе рекомендовали следить за официальными сообщениями о ситуации с безопасностью и заранее продумать план действий на случай чрезвычайных обстоятельств.

Атака дронов на Москву — что известно

Напомним, на пятый год полномасштабной войны, которую РФ начала против Украины, ее последствия наконец существенно ощутили в самой Москве.

Этой ночью, 18 июня, российская столица подверглась одним из самых масштабных ударов за все время ведения боевых действий.

В Министерстве обороны Украины предупредили жителей Москвы о новых, более мощных ударах, пока диктатор России Владимир Путин не закончит войну.

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Напомним, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») прокомментировал серию атак на Москву.

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