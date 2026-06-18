Атаки дронів у Росії: Держдеп звернувся з терміновою заявою до громадян США

Державний департамент США оприлюднив нові поради для американців у Росії

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Державний департамент США оновив рекомендації для своїх громадян, які перебувають у Росії або планують поїздку до країни. Американців закликали утриматися від подорожей до РФ, а тим, хто вже перебуває там, радять бути готовими до надзвичайних ситуацій, пов’язаних з атаками безпілотників.

Про це заявили у Державному департаменті США.

У відомстві наголосили, що під час повітряної загрози або повідомлень про дрони необхідно негайно переходити в укриття, дотримуватися вказівок місцевих служб і не наближатися до районів, де зафіксовано польоти чи падіння БпЛА.

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Також у Держдепі рекомендували стежити за офіційними повідомленнями про безпекову ситуацію та завчасно продумати план дій у разі надзвичайних обставин.

Атака дронів на Москву — що відомо

Нагадаємо, на п’ятий рік повномасштабної війни, яку РФ розпочала проти України, її наслідки нарешті суттєво відчули в самій Москві.

Цієї ночі, 18 червня, російська столиця зазнала одних з наймасштабніших ударів за весь час ведення бойових дій.

У Міністерстві оборони України попередили жителів Москви про нові, потужніші удари, допоки диктатор Росії Володимир Путін не закінчить війну.

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Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр») прокоментував серію атак на Москву.

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