- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 220
- Час на прочитання
- 2 хв
Вдалося вирватися: на Хмельниччині далекобійник намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку
46-річний водій вантажівки запропонував підвезти дівчинку. Дитина спочатку відмовилася, але змінила рішення, коли чоловік переконав її, що небезпеки немає.
На Хмельниччині водій-далекобійник намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку.
Поліція Хмельницької області повідомила про це 18 червня.
Дівчинці вдалося вирватися і втекти. А поліцейські оголосили операцію «Перехват». Затримали зловмисника у Львівській області.
«Сьогодні вранці його вже привезли на Хмельниччину. Тривають слідчі дії», — заявили правоохоронці.
Як дівчинці вдалося врятуватися
17 червня, між 10:00 та 11:00 в Кам’янець-Подільському районі під приводом підвезти зловмисник запросив дівчинку до салону вантажівки. Та по дорозі він почав силоміць роздягати потерпілу та намагався вступити з нею у статевий зв’язок.
Коли нападник відволікся, дівчинці вдалося вирватися і втекти у ліс, звідки вона зателефонувала до матері і розповіла про те, що сталося. Жінка, зі свого боку, повідомила про подію поліцію.
Правоохоронці оголосили операцію «Перехват», орієнтування на транспортний засіб отримали колеги з інших областей. Зупинили вантажівку «MAN» у Львівській області. 46-річного водія, жителя Одеської області, затримали. Його вже доправили до Кам’янець-Подільського райуправління поліції. Тривають слідчі дії.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 152 (Замах на зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, у Києві поліція затримала молодика, який влаштував справжнє нічне полювання на жінок.
Обидва важкі злочини фігурант скоїв в один вечір із різницею в одну годину у різних районах столиці.