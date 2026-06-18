Вдалося вирватися: на Хмельниччині далекобійник намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку

Поліція Хмельницької області / © Національна поліція Хмельницької області

Реклама

На Хмельниччині водій-далекобійник намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку.

Поліція Хмельницької області повідомила про це 18 червня.

Дівчинці вдалося вирватися і втекти. А поліцейські оголосили операцію «Перехват». Затримали зловмисника у Львівській області.

Реклама

«Сьогодні вранці його вже привезли на Хмельниччину. Тривають слідчі дії», — заявили правоохоронці.

Як дівчинці вдалося врятуватися

17 червня, між 10:00 та 11:00 в Кам’янець-Подільському районі під приводом підвезти зловмисник запросив дівчинку до салону вантажівки. Та по дорозі він почав силоміць роздягати потерпілу та намагався вступити з нею у статевий зв’язок.

Коли нападник відволікся, дівчинці вдалося вирватися і втекти у ліс, звідки вона зателефонувала до матері і розповіла про те, що сталося. Жінка, зі свого боку, повідомила про подію поліцію.

Правоохоронці оголосили операцію «Перехват», орієнтування на транспортний засіб отримали колеги з інших областей. Зупинили вантажівку «MAN» у Львівській області. 46-річного водія, жителя Одеської області, затримали. Його вже доправили до Кам’янець-Подільського райуправління поліції. Тривають слідчі дії.

Реклама

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 152 (Замах на зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала молодика, який влаштував справжнє нічне полювання на жінок.

Обидва важкі злочини фігурант скоїв в один вечір із різницею в одну годину у різних районах столиці.

Новини партнерів