РФ під Сумами вдарила по складах із сіркою: людей просять не виходити на вулицю

Робота працівників ДСНС на Сумщині. Фото ілюстративне / © ДСНС

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У четвер, 18 червня, російські війська завдали удару авіабомбами по околиці Сум. Внаслідок атаки сталося займання у складських приміщеннях, де зберігалися залишки сірковмісних речовин.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Він запевнив, що, за інформацією відповідних служб, загрози для населення немає.

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Водночас фахівці закликають мешканців Бездрицької, Верхньосироватської та Краснопільської громад Сумської області зачинити вікна та, за можливості, обмежити перебування на відкритому повітрі. Може відчуватися запах сірки.

«Працівники лабораторного центру вже працюють на місці та проводять необхідні заміри. Ситуація на контролі», — заспокоїв голова ОВА.

У ДСНС також запевнили, що, хоча й в повітрі може відчуватися запах сірки, але загрози для населення нема. Концентрація небезпечних речовин у повітрі не перевищує допустимих норм.

Нагадаємо, що росіяни вдарили безпілотниками по Сумах у ніч проти 18 червня. Внаслідок атаки загинув 56-річний місцевий житель, також зафіксовано влучання по автозаправній станції.

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