Вибух на Сумщині: двоє підлітків постраждали через кинуті в багаття невідомі предмети

На Сумщині діти травмувались через вибух невідомих предметів / Ілюстративне зображення

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У середу, 10 червня, в одному з населених пунктів Конотопської громади сталася надзвичайна подія, під час якої серйозно травмувалися двоє неповнолітніх хлопців. Діти віком 11 та 15 років виявили надворі підозрілі предмети та вирішили кинути їх у вогнище, що спровокувало потужну детонацію.

Про деталі цього нещасного випадку офіційно повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі.

Стан постраждалих дітей

Внаслідок небезпечної дитячої гри та потужного вибуху обидва хлопці зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Медики оперативно прибули на місце інциденту та надали їм усю необхідну допомогу.

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Наразі життю підлітків нічого не загрожує. Молодший 11-річний потерпілий уже повернувся додому під нагляд своїх батьків.

Водночас 15-річний хлопець поки що залишається у медичному закладі. За станом його здоров’я продовжують уважно стежити кваліфіковані лікарі.

Мінна небезпека в регіоні

Сумщина досі залишається одним із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами регіонів нашої держави. Ситуація ускладнюється тим, що російські окупанти продовжують регулярно скидати вибухівку з бойових дронів.

Велику загрозу для цивільного населення також становлять нерозірвані боєприпаси та гострі уламки ворожих безпілотників. Саме тому рятувальники постійно проводять спеціальні інформаційні заходи для місцевих родин.

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«Будьте уважними та обов’язково пояснюйте дітям правила безпеки. У таких випадках звичайна допитливість може мати дуже тяжкі наслідки», — наголосив Олег Григоров.

Нагадаємо, минулого місяця на Сумщині чоловік підірвав гранату посеред вулиці під час перемовин із поліцією. Постраждали троє правоохоронців, цивільний і сам підривник.

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