Президент Фінляндії Александр Стубб / © Associated Press

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Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить себе в ролі представника Європи на можливих переговорах між Україною та Росією, хоча раніше його кандидатуру підтримав один із провідних українських політиків.

Про це Стубб сказав під час спільної пресконференції з президентом Кенії Вільямом Руто, повідомляє фінський телеканал MTV Uutiset.

Україна запропонувала кандидатуру Стубба

Напередодні голова Комітету Верховної Ради України із закордонних справ Олександр Мережко заявив, що саме президент Фінляндії міг би представляти Європу на можливих переговорах щодо припинення війни.

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За словами українського політика, Стубб є досвідченим дипломатом, добре розуміє ситуацію навколо російсько-української війни та має ефективні контакти з президентом США.

Однак сам фінський лідер від цієї ролі відмовився.

Президент Фінляндії наголосив, що провідну роль у можливому переговорному процесі повинні відігравати найбільші країни Європи.

«Особисто я не бачу себе представником у цьому питанні. Вважаю важливим, щоб цей процес очолювали великі гравці — Франція, Німеччина та Велика Британія», — заявив Стубб.

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На його думку, саме так звана група E3 має найкращі можливості для представлення європейської позиції.

Водночас він зазначив, що такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть допомагати переговорному процесу на другому плані та сприяти дипломатичним контактам.

Закликав до діалогу з Путіним

Окремо президент Фінляндії заявив, що Європі варто розпочати прямі дипломатичні контакти з російським керівництвом.

За його словами, нині Україна перебуває у сильній військовій, політичній та економічній позиції, тому настав час для дипломатичних кроків.

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«Зараз саме той момент, коли Європа повинна встановити контакт із керівництвом Росії, а точніше — з президентом Володимиром Путіним, і вести дипломатичні переговори», — сказав Стубб.

Водночас він не уточнив, у якому форматі можуть відбуватися такі контакти та хто саме має представляти Європу на можливих переговорах.

Тим часом міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Європа не може одночасно бути головним союзником України та нейтральним посередником у потенційних переговорах між Києвом і Москвою щодо завершення війни.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб раніше виступив за масштабне розширення Європейського Союзу. Він висловив думку щодо збільшення блоку від 27 до 40 держав, а серед потенційних кандидатів на вступ варто розглядати Україну, Велику Британію, Канаду, Туреччину, Норвегію та Ісландію.

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