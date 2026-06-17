Атака по Тростяці на Сумщині / © Сумська ОВА

Реклама

Росія завдала масованого удару по АЗС у громаді на Сумщині, внаслідок чого у місті Тростянець були знищені всі заправки. Влада планує розгортання мобільних автозаправних станцій.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, Росія атакувала місто БпЛА. Є значні пошкодження інфраструктури автозаправних станцій. Постраждали чотири людини. Їм надана необхідна медична допомога.

Реклама

«Ситуація залишається на контролі. Такі атаки не є поодинокими. Ворог системно б’є по об’єктах паливної інфраструктури в області, щоб ускладнити логістику та забезпечення громад пальним», — пояснили влада.

Як тепер заправлятимуть автівки

Органи влади та власники АЗС опрацьовують розгортання мобільних автозаправних станцій для резервного забезпечення пальним мешканців, екстрених, комунальних та інших критично важливих служб.



В ОВА зауважили, що на заправках були облаштовані окремі заходи антидронового та інженерного захисту, але противник завдав масованого прицільного удару. Тому оборонні захисти не спрацювали, що призвело до значних пошкоджень.

Нагадаємо, вночі проти 17 червня окупаційна армія масовано вдарила по місту Тростянець у Сумській області, знищивши всі заправки.

Новини партнерів