Лишение Зеленского высшей награды Польши: полная хроника громкого скандала, реакция Киева и Варшавы

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий / © ТСН

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Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла. Об этом президент Польши сообщил вечером 19 июня.

Как Навроцкий объяснил свое решение

Свое решение Навроцкий объяснил тем, что орден является символом высочайшего доверия и благодарности польского народа, требующего от награжденного соответствующего отношения к историческим ценностям.

«Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия „Героев УПА“, после консультаций с капитулой я принял решение о лишении президента Украины ордена Белого Орла», — отметил он в своем обращении.

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В то же время, польский президент подчеркнул, что этот шаг не означает изменение стратегии Польши и не направлен против украинцев. Он добавил, что Варшава продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, считающей общей угрозой.

От польских наград отказались Сибига, Буданов и Боднар

В ответ на решение Навроцкого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что возвращает Республике Польша Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей». По словам Сибиги, такой шаг со стороны польского руководства абсолютно неоправдан и бьет, прежде всего, по двусторонним отношениям стран-соседей. От подобного политического обострения извлекает выгоду только страна-агрессорка РФ.

«Решение лишить президента Украины ордена Белого орла — это стратегическая ошибка президента Польши, от которой выиграет только Москва. Нам жаль, что эмоции возобладали в Варшаве и заставили идти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в сторону даже не президента Зеленского, а в первую очередь Украинского государства», — подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что «не может оставаться в стороне» на фоне «безосновательной и искусственной раскрутки маховика ненависти». Поэтому он решил отказаться от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым его в прошлом году наградил президент Польши. По словам Буданова, решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла — «недружественный акт» в отношении Украины и «подарок» для Москвы.

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«К сожалению, президент Польши Кароль Навроцкий прибег к недружественному акту в отношении нашего народа, лишив президента Украины ранее врученного ему ордена Белого Орла. Безусловно, это подарок для московского агрессора, который обязательно использует против обеих наших стран», — подчеркнул руководитель ОП.

Посол Украины в Польши Василий Боднар также заявил, что возвращает свою польскую государственную награду — Кавалерский крест Ордена «За заслуги Республики Польша». Несмотря на дипломатический демарш, Василий Боднар подчеркнул, что Украина очень ценит поддержку миллионов поляков, которые открыли свои дома для украинских беженцев в самое сложное время, и будет ценить эту помощь всегда. Дипломат добавил, что Киев и Варшава имеют общие интересы безопасности и вместе понимают угрозу со стороны России, однако призвал польскую сторону не поддаваться политической конъюнктуре.

«Помним, что от наших ссор всегда выигрывает враг — Москва. Еще раз призываю к откровенному разговору. Уверен, что при наличии доброй воли мы найдем разумные решения», — подытожил Боднар, выразив убеждение, что мудрость в отношениях двух стран в конце концов победит эмоции.

Заявления Дональда Туска и Радослава Сикорского

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на решение президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По мнению Туска, подобные споры только играют на руку России. Глава польского правительства подчеркнул, что обострение отношений между лидерами двух государств вредно в нынешних условиях безопасности.

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«Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого — снижать эмоции, а не усиливать напряжение. Линия фронта проходит в другом месте», — отметил Дональд Туск.

В свою очередь вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что возможное лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — Ордена Белого Орла — будет иметь последствия для внешней политики страны. Руководитель польского внешнеполитического ведомства предположил, что такая инициатива будет выглядеть неоднозначно на фоне других иностранных деятелей, до сих пор владеющих этим отличием.

«Я лично считаю, что это будет странно, если окажется, что если сузить дело до живых, у Ордена Белого Орла есть бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, получающий деньги от Путина, а не имеющий его тот, кто с Путиным воюет», — отметил он.

В то же время Сикорский назвал решение Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений звания Героев УПА «ошибкой» и ожидает от Украины прощения, а именно отмены этого решения. По его мнению, именно Украина должна в возникновении напряженности между Варшавой и Киевом.

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«Пожалуйста, следуйте заявлению премьер-министра, именно Украина совершила ошибку, и мы ожидаем, что Украина исправит эту ошибку», — сказал Сикорский.

Реакция украинских политиков и экспертов

На решение президента Польши Кароля Навроцкого по поводу лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей польской государственной награды — Ордена Белого Орла — отреагировал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В своем сообщении Кулеба назвал такой шаг скандальным. Он обратил внимание на то, что кавалерами Ордена Белого Орла до сих пор остаются российская императрица Екатерина II, связываемая с разделениями Польши и ликвидацией польской государственности в конце XVIII века, а также итальянский диктатор Бенито Муссолини — союзник Адольфа Гитлера, который поддерживал его во время 9 лет.

Сообщение Дмитрия Кулебы

В ответ на решение Навроцкого публицист Виталий Портников опубликовал на Facebook отрывок из своей колонки для издания Zbruc, в котором подверг критике идею лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. По мнению Портникова, награждение Зеленского этим отличием было символическим жестом в адрес всего украинского народа, сопротивляющегося российской агрессии.

Сообщение Виталия Портникова

Дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый назвал решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла безответственным и ошибочным. По его мнению, этот шаг демонстрирует отношение не только к президенту Украины, но и ко всему государству и может иметь негативные последствия.

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Сообщение Валерия Чалого

В то же время, политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда также прокомментировал решение Кароля Навроцкого. В частности он обратил внимание на особенности польской политики.

Сообщение Евгна Магды

Экономист и финансист Сергей Фурса отметил, что Украина помнит помощь Польши в 2022 году, в частности, прием миллионов беженцев и поддержку. Он также подчеркнул, что украинская сторона остается приверженной принципу «простим и просим прощения» по историческим моментам, которые возникли до обретения Украиной независимости.

Сообщение Сергея Фурсы

Соучредитель Ukraine Crisis Media Center и управляющий партнер коммуникационного агентства Plusone social impact Максим Саваневский раскритиковал решение Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Сообщение Максима Саваневского

Подверг критике действия Кароля Навроцкого и исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. Комментируя заявление польского президента о том, что в отношениях между Украиной и Польшей существуют границы, которые нельзя переходить, он заявил, что такими пределами является невмешательство во внутренние дела друг друга, и именно этот предел, по его мнению, польский лидер перешел.

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Сообщение Владимира Горбача

Преподаватель Учебно-научного института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Катеринич также высказался по поводу решения Кароля Навроцкого. Он заявил, что еще в начале июня прогнозировал рекомендацию Капитулы Ордена Белого Орла по поводу лишения Владимира Зеленского награды и дальнейшего решения президента Польши Кароля Навроцкого. По его словам, во время заседания 8 июня Капитула действительно поддержала соответствующую рекомендацию.

Сообщение Петра Катеринича

Волонтер и военнослужащий Мирослав Гай также отреагировал на решение Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. По его мнению, такой шаг обесценивает значение самой высокой государственной награды Польши.

Сообщение Мирослава Гая

Политолог Алексей Гарань также прокомментировал решение Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. По его словам, можно дискутировать по разным трактовкам исторических событий, однако отменять решение президента Украины по требованию другого государства не стоит.

Сообщение Алексея Гараня

Решение Навроцкого вызвало истерику в РФ

Напомним, решение Навроцкого об отнятии ордена у Зеленского вызвало истерику в РФ: там посыпались резкие и очень дерзкие заявления.

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Ожидаемо, что спецпредставителя президента-диктатора РФ Кирилла Дмитриева очень обрадовало решение Навроцкого. Он дерзко заявил, что Польша «наконец-то обнаружила сторонников нацистов в Украине».

В то же время прихвостень «фюрера» набросился с обвинениями в адрес премьера Польши Дональда Туска, который резко высказался о решении президента. По словам Дмитриева, мол, Туск «старается защищать нацистов, в то время как Навроцкий разоблачает их».

Еще большим цинизмом отличился путинский шут, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем наглом сообщении он не подбирал слова, вызывающе назвав президента Украины «вожаком бандеровцев».

Более того, очевидно, забыв о преступлениях режима «фюрера» РФ Владимира Путина — Медведев пренебрежительно высказался о «гитлеровском Железном кресте» для Зеленского — вместо польского ордена.

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