Скандал в Польше из-за ордена Зеленского: Сикорский выступил с резким заявлением

Радослав Сикорский / © Associated Press

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Возможное лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — Ордена Белого Орла — будет иметь последствия для внешней политики страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в общении с журналистами 8 июня, сообщают «Польское радио».

Руководитель внешнеполитического ведомства предположил, что такая инициатива будет выглядеть неоднозначно на фоне других иностранных деятелей, до сих пор владеющих этим отличием.

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«Я лично считаю, что это будет странно, если окажется, что, если сузить дело до живых, у Ордена Белого Орла есть бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который получает деньги от Путина, а не имеет его тот, кто с Путиным воюет», — отметил Радослав Сикорский.

Министр выразил надежду, что Капитула ордена и президент примут «мудрое решение».

Следует заметить, что Герхард Шредер, возглавлявший правительство Германии в 1998–2005 годах, после отставки возглавил правление российской госкомпании «Роснефть». После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, он сохранил личные контакты с Владимиром Путиным и не осудил его действия публично. Кроме того, в 2025 году эксканцлер публично защищал проект «Северный поток», назвав сотрудничество с Россией «проверенным».

Заседание Капитулы ордена, на котором обсуждали предложение Кароля Навроцкого, прошло 8 июня. Поводом к инициативе польского лидера стало предоставление одному из подразделений Сил специальных операций Украины почетного наименования «имени Героев УПА».

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Представитель польского президента Рафаль Леськевич сообщил, что Капитула уже передала свою позицию главе государства, который также присоединился к обсуждению. Однако представитель не рассказал, что именно решили на встрече, и добавил, что президент объявит свое решение впоследствии.

Скандал Украины с Польшей из-за УПА — последние новости

Напомним, в конце мая Владимир Зеленский присвоил центру спецопераций «Север» имя Героев УПА. Это решение возмутило Польшу. В ответ польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что Зеленского лишат Ордена Белого Орла, полученного украинским президентом в апреле 2023 года.

Впоследствии глава правительства Польши Дональд Туск призвал президентов Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого к откровенному разговору на фоне обострения польско-украинских отношений из-за скандала с присвоением украинскому военному подразделению наименования в честь героев УПА.

Так, в Варшаву прибыл руководитель ОП Кирилл Буданов и встретился с министром национальной обороны с Владиславом Косиняк Камышем.

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