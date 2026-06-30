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Жара в Европе еще не сказала своего последнего слова и достигла невиданных ранее масштабов. В польском городе Слубице метеорологи уже зафиксировали рекордные 40,5 ° C за всю историю измерений. Хотя в ближайшие дни ожидается понижение температуры, уже через неделю погода снова резко изменится.

Об этом пишет polskieradio24.

Метеорологические модели прогнозируют возврат сильного перегрева воздуха во многих странах. Синоптики прогнозируют, что в начале июля термометры покажут экстремальные отметки на юге Португалии и Испании (42-43 ° C), а также почти по всей Франции (38-42 ° C).

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Новое потепление затронет и Польшу, где вначале температура поднимется на востоке до 30°C, а затем начнет стремительно расти по всей территории.

«Это станет началом очередной волны жары, которая продлится несколько дней. В среду, 8 июля, температура в западной и центральной Польше может достигать 35°C в тени. А уже в четверг, 9 июля, и пятницу, 10 июля, теплый купол накроет всю страну. На западе температура может достигнуть 38 ° C „, — Сообщают синоптики.

Пик новой волны прогнозируется на понедельник, 13 июля, когда температура в центре страны может приблизиться к отметке 40°C. Специалисты отмечают, что этот сценарий основан на математических моделях GFS и ECMWF, поэтому ситуация требует дальнейших обновлений.

С повышением температуры воздуха значительно возрастает риск обезвоживания и перегрева организма. Сильное солнце может привести к солнечному или тепловому удару, которые опасны для здоровья и даже жизни людей.

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Для защиты организма в экстремальные дни Центр правительственной безопасности обнародовал четкие инструкции, как поступать во время палящего солнца.

«Рекомендуется ограничить пребывание на прямом солнечном свете и пить много негазированной воды. Избегайте физических нагрузок, носите головной убор и используйте солнцезащитный крем. Употребление алкоголя крайне опасно, так как вызывает обезвоживание. Лучше всего держать окна закрытыми и в тени в течение дня», — отмечают специалисты.

Украину накрывает аномальная жара — последние новости

Напомним, июнь закончится в Украине жаркой погодой. По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, 30 июня самая высокая температура ожидается на западе — до +38 градусов. На севере, в центре и на юге воздух прогреется до +30…+35 градусов. Ночью возможны кратковременные дожди в центральных регионах, вечером — на западе. В Киеве — сухо и жарко, до +34 градусов. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

К слову, жара является серьезным стрессом для сердечно-сосудистой системы. Чтобы оградить организм от перегрева, сосуды расширяются, а сердце начинает работать в усиленном режиме. Артериальное давление обычно падает.

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Такие изменения могут вызвать тахикардию, гипотензию, слабость и головокружение, а дополнительные физические нагрузки только приближают сердце к пиковым показателям.

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