Европа нагревается в несколько раз быстрее: что стоит за волнами жары

Жара в Европе / © Associated Press

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Европа нагревается гораздо быстрее средних глобальных показателей, и волны аномальной жары могут повторяться все чаще.

Об этом рассказала заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, климатология Светлана Краковская в эфире Громадського радіо.

По ее словам, аномальная жара теперь возможна фактически во всех странах, ведь климатическая система уже сместилась в сторону более высоких температур.

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"Климатическая система очень инерционна. И если она уже сдвинулась в сторону потепления, то ее очень трудно остановить. И, к сожалению, она сейчас двигается в ускоренном темпе. Поэтому говорить, что это что-то исключительное и больше такого не будет, к сожалению, невозможно", - подчеркнула Краковская.

Климатологиня объяснила, что глобальное потепление происходит на всей планете, однако разные регионы нагреваются неравномерно. На это влияет то, идет ли речь о суше, океане или полярных территориях.

Европа, по ее словам, нагревается в 2,5-3 раза быстрее глобальных оценок. Одна из причин — то, что это преимущественно суша. Он нагревается быстрее, чем океан, поскольку обладает меньшей отражательной способностью и накапливает больше солнечной энергии.

Еще один фактор связан с политикой уменьшения загрязнения воздуха. Краковская отметила, что антропогенное влияние оказывает не только нагревательный, но и определенный охлаждающий эффект.

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Речь идет об аэрозолях, которые попадают в воздух, могут формировать туманы и частично задерживать солнечное излучение. Когда страны уменьшают такие выбросы, исчезает и этот маскировочный охлаждающий эффект.

"Если мы уберем этот маскировочный, охлаждающий эффект, то нагрев стал еще на пол градуса выше", - объяснила климатологиня.

По мнению Краковской, для стабилизации ситуации нужны решения не только на государственном, но и персональном уровне. В частности, речь идет о сокращении потребления энергии, отказе от лишнего и уменьшении сжигания ископаемого топлива.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно проветривать дом в летнюю жару. В частности, когда лучше открывать окна, чтобы сохранить прохладу в доме.

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