Європа нагрівається у кілька разів швидше: що стоїть за хвилями спеки

Спека в Європі / © Associated Press

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Європа нагрівається значно швидше за середні глобальні показники, і хвилі аномальної спеки можуть повторюватися дедалі частіше.

Про це розповіла завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кліматологиня Світлана Краковська в ефірі Громадського радіо.

За її словами, аномальна спека тепер можлива фактично в усіх країнах, адже кліматична система вже змістилася в бік вищих температур.

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“Кліматична система дуже інерційна. І якщо вона вже зрушилась у бік потепління, то її дуже важко зупинити. І, на жаль, вона зараз рухається у пришвидшеному темпі. Тому казати, що це щось виняткове й більше такого не буде, на жаль, неможливо”, — наголосила Краковська.

Кліматологиня пояснила, що глобальне потепління відбувається на всій планеті, однак різні регіони нагріваються нерівномірно. На це впливає те, чи йдеться про суходіл, океан або полярні території.

Європа, за її словами, нагрівається у 2,5-3 рази швидше за глобальні оцінки. Одна з причин — те, що це переважно суходіл. Він нагрівається швидше, ніж океан, оскільки має меншу відбивну здатність і накопичує більше сонячної енергії.

Ще один фактор пов’язаний із політикою зменшення забруднення повітря. Краковська зазначила, що антропогенний вплив має не лише нагрівальний, а й певний охолоджувальний ефект.

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Йдеться про аерозолі, які потрапляють у повітря, можуть формувати тумани та частково затримувати сонячне випромінювання. Коли країни зменшують такі викиди, зникає і цей “маскувальний” охолоджувальний ефект.

“Якщо ми приберемо цей маскувальний, охолоджувальний ефект, то нагрівання стало ще на пів градуса вищим”, — пояснила кліматологиня.

На думку Краковської, для стабілізації ситуації потрібні рішення не лише на державному, а й на персональному рівні. Зокрема, йдеться про скорочення споживання енергії, відмову від зайвого та зменшення спалювання викопного палива.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно провітрювати дім у літню спеку. Зокрема, коли найкраще відчиняти вікна, щоб зберегти прохолоду в оселі.

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