Не викидайте чайне листя: 5 способів використати його в саду з користю

Чай / © unsplash.com

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Використане чайне листя може принести користь в саду. Експерти стверджують, що воно здатне покращувати якість ґрунту, прискорювати компостування, підтримувати окремі рослини та навіть допомагати у боротьбі з деякими грибковими захворюваннями.

Про це повідомило видання martha stewart.

Після чашки чаю не обов’язково одразу викидати заварене листя. Фахівці радять повторно використовувати його в садівництві, адже воно може стати природною органічною добавкою. Водночас вони наголошують, що для цього підходить лише чай без молока, цукру чи інших підсолоджувачів, оскільки такі домішки можуть завдати рослинам шкоди.

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Одним із найпоширеніших способів застосування є додавання використаного чайного листя до компосту. Засновниця компанії Symbi Ліндсі Етемадіпур розповідає, що регулярно додає залишки чаю до компостної купи, адже вони підвищують вміст азоту. Це, за її словами, прискорює процес розкладання органічних відходів.

Експертка із садівництва Сью Юр також використовує чайні пакетики для компостування. Водночас вона звертає увагу, що багато сучасних пакетиків можуть містити мікропластик. Тому, якщо немає впевненості в їхньому складі, до компосту краще додавати лише саме чайне листя, а пакетик утилізувати окремо.

Фахівці також рекомендують вносити використане чайне листя безпосередньо в ґрунт. Воно допомагає збільшити вміст поживних речовин, стимулює розвиток корисних мікроорганізмів і покращує структуру землі. Крім того, чайне листя має слабокислу реакцію, тому може бути корисним для рослин, які добре ростуть у кислому середовищі.

За словами Ліндсі Етемадіпур, вона використовує цей спосіб для підживлення троянд. Якщо рослинам потрібна додаткова підтримка, експертка радить повторно заварити вже використане листя, а слабкий настій застосувати для поливу.

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Сью Юр також зазначає, що інколи виливає залишки охолодженого чаю разом із листям під азалію, яка росте біля її будинку. За її словами, таке підживлення можуть оцінити й інші кислотолюбні рослини, зокрема камелії та рододендрони. Водночас вона наголошує, що використовувати чай слід помірно.

Ще один спосіб застосування стосується боротьби з бур’янами. Саме по собі чайне листя не запобігає їхній появі, однак його можна використовувати разом із мульчею. Товстий шар мульчі ускладнює потрапляння насіння до ґрунту та обмежує доступ сонячного світла до вже пророслих бур’янів.

Окремо експерти згадують про використання чайного настою для догляду за рослинами. Зокрема, слабкий охолоджений настій ромашкового чаю можна застосовувати для обробки рослин у разі окремих грибкових інфекцій. Для цього використане листя залишають у воді ще на деякий час, щоб отримати слабкий настій, який після охолодження використовують для обприскування.

Крім цього, використане чайне листя стане корисною добавкою для дощових черв’яків. Для цього варто додавати його до компосту, який є поживним середовищем для них.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як змінити склад ґрунту для гортензій, щоб отримати насичене синє або фіолетове цвітіння.

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