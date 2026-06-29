Страшні вибухи, двоє загиблих та багато поранених: РФ масовано атакувала обласний центр України (фото, відео)

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Запоріжжя долає наслідки ворожих бомбардувань. Напередодні три керовані авіабомби розірвалися у спальному районі міста. Під завалами зруйнованих будинків загинули двоє людей, ще шістнадцятеро, зокрема й двоє дітей, дістали поранення різних ступенів важкості. Також трьом цивільним знадобилася термінова допомога медиків уночі, коли на місто знову летіли важкі КАБи.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Серед постраждалих внаслідок терористичної атаки росіян — двоє дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань тривали до самого вечора. На жаль, дива не сталося: з-під завалів конструкцій рятувальники дістали тіла двох людей. Били загарбники по місту і сьогодні вночі. На заміські будинки та голови запоріжців знову запустили важкі керовані авіабомби. Одна з них влучила безпосередньо по приватному сектору, через що троє людей дістали поранення.

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Дар'я Назарова, кореспондентка ТСН: «Купи сміття — такий вигляд сьогодні має частина вулиці в одному зі спальних районів Запоріжжя. Ворожа авіабомба за лічені секунди повністю зруйнувала житловий будинок. Тепер серед руїн його мешканці намагаються відкопати бодай якісь речі, що дивом вціліли під час вибуху».

У завалах люди розгублено риються руками, намагаючись дістати хоч якісь залишки колишнього життя.

Удар ворожої авіабомби забрав життя двох людей. Пошуково-рятувальна операція бійців ДСНС була тривалою та виснажливою. Та, на превеликий жаль, під руїнами будинку правоохоронцям та рятувальникам вдалося знайти лише фрагменти тіл загиблих.

Любов Вікторівна, постраждала мешканка: «Бабуся там була Марія і Оля. Ну, я не знаю... До неї часто приходила дочка з молодим чоловіком, навіть діти — чути було їх. Але я не знаю тепер, чи живі вони».

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«Вся квартира у склі»: понівечені багатоповерхівки та знищені авто

Ще один ворожий КАБ упав біля багатоповерхівки — лише за 500 метрів від місця першого смертоносного удару. Там миттєво спалахнули розташовані поруч гаражі та припарковані автівки містян. У самих житлових будинках вибуховою хвилею масово вибило вікна. Пані Анастасія на місці події ледь стримує сльози, адже вдома в цей страшний момент перебував зовсім один її молодший брат.

Анастасія, постраждала мешканка: «Слава Богу, з ними все добре, ми дуже вдячні. Але ви самі бачите наслідки — це просто жах. Вся абсолютно квартира у склі, вікон немає, все пошкоджено. А автівка... Це був подарунок загиблого вітчима, який життя своє поклав на захист країни. Тому прикро дуже».

Не залишили Запоріжжя в спокої російські окупанти і вночі. У місті знову пролунала серія потужних вибухів, які здригнули житлові квартали.

Дар'я Назарова, кореспондентка ТСН: «Суцільний пустир, завалений цеглою та уламками дерева. Саме на це російська авіабомба перетворила й це помешкання. На щастя, в момент удару вдома нікого не було. Інакше шансів вижити у людей практично не залишилося б».

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Стурбовані сусіди розповідають, що колишній власник цього будинку давно помер. Російська бомба влучила саме у порожній дім і там здетонувала. Проте потужною ударною хвилею серйозно уразило й обійстя, розташовані поруч.

Пан Микола разом із дружиною лише під ранок повернулися додому з лікарні, адже жінці терміново знадобилася кваліфікована медична допомога.

Микола Абрамовський, постраждалий мешканець: «Був я у дальній кімнаті, і раптом тріск такий, шипіння, звук розбитого скла. Я побачив, що дружина постраждала — у неї поранені ноги».

За офіційними даними, лише за останню добу в Запоріжжі внаслідок ударів російської авіації було суттєво пошкоджено 23 багатоповерхові будинки та 54 приватні обійстя громадян. Наразі ліквідація наслідків триває.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КАБи прилітали точно ПО БУДИНКАХ! ВОРОГ НИЩИТЬ ЗАПОРІЖЖЯ

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