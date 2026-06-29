Ужасные взрывы, двое погибших и много раненых: РФ подвергла массированной атаке областной центр Украины (фото, видео)

Последствия атаки на Запорожье

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Запорожье преодолевает последствия вражеских бомбардировок. Накануне три управляемые авиабомбы взорвались в спальном районе города. Под завалами разрушенных домов погибли два человека, ещё шестнадцать, в том числе двое детей, получили ранения различной степени тяжести. Также трём гражданским лицам потребовалась срочная медицинская помощь ночью, когда на город вновь летели тяжёлые КАБы.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Последствия атаки на Запорожье

Среди пострадавших в результате террористической атаки россиян — двое детей. Поисково-спасательные работы на местах попаданий продолжались до самого вечера. К сожалению, чуда не произошло: из-под завалов зданий спасатели извлекли тела двух человек. Захватчики обстреливали город и сегодня ночью. По загородным домам и жителям Запорожья снова были сброшены тяжелые управляемые авиабомбы. Одна из них попала непосредственно в частный сектор, в результате чего трое человек получили ранения.

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Дарья Назарова, корреспондент ТСН: «Горы мусора — так сегодня выглядит часть улицы в одном из спальных районов Запорожья. Вражеская авиабомба за считанные секунды полностью разрушила жилой дом. Теперь среди руин его жильцы пытаются откопать хоть какие-то вещи, чудом уцелевшие во время взрыва».

В завалах люди растерянно роются руками, пытаясь достать хоть какие-то остатки прежней жизни.

Удар вражеской авиабомбы унес жизни двух человек. Поисково-спасательная операция сотрудников ГСЧС была длительной и изнурительной. Но, к большому сожалению, под руинами дома правоохранителям и спасателям удалось найти лишь фрагменты тел погибших.

Любовь Викторовна, пострадавшая жительница: «Там жили бабушка Мария и Оля. Ну, я не знаю… К ней часто приходила дочь с молодым человеком, даже детей было слышно. Но я теперь не знаю, живы ли они».

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«Вся квартира в стекле»: разбитые многоэтажки и уничтоженные автомобили

Еще один вражеский КАБ упал возле многоэтажного дома — всего в 500 метрах от места первого смертоносного удара. Там мгновенно загорелись расположенные рядом гаражи и припаркованные автомобили горожан. В самих жилых домах взрывная волна массово выбила окна. Анастасия на месте происшествия с трудом сдерживает слёзы, ведь дома в этот страшный момент находился совсем один её младший брат.

Анастасия, пострадавшая жительница: «Слава Богу, с ними всё в порядке, мы очень благодарны. Но вы сами видите последствия — это просто ужас. Вся квартира полностью в стекле, окон нет, всё повреждено. А машина… Это был подарок погибшего отчима, который отдал свою жизнь за защиту страны. Поэтому очень обидно».

Российские оккупанты не оставили Запорожье в покое и ночью. В городе вновь раздалась серия мощных взрывов, которые сотрясли жилые кварталы.

Дарья Назарова, корреспондент ТСН: «Целая пустошь, заваленная кирпичами и обломками деревьев. Именно в это превратила и эту квартиру российская авиабомба. К счастью, в момент удара в доме никого не было. Иначе шансов выжить у людей практически не осталось бы».

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Обеспокоенные соседи рассказывают, что бывший владелец этого дома давно умер. Российская бомба попала именно в пустой дом и взорвалась там. Однако мощная ударная волна серьезно повредила и расположенные поблизости дома.

Господин Николай вместе с женой вернулись домой из больницы только под утро, так как женщине срочно потребовалась квалифицированная медицинская помощь.

Николай Абрамовский, пострадавший житель: «Я находился в дальней комнате, и вдруг раздался такой треск, шипение, звук разбитого стекла. Я увидел, что жена пострадала — у неё ранены ноги».

По официальным данным, только за последние сутки в Запорожье в результате ударов российской авиации были серьезно повреждены 23 многоэтажных дома и 54 частных дома граждан. В настоящее время продолжается ликвидация последствий.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КАБы прилетали прямо ПО ДОМАМ! ВРАГ РАЗРУШАЕТ ЗАПОРОЖЬЕ

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