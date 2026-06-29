Россия атакует крупный областной центр по-новому: очевидцы рассказали о жутких обстрелах (фото, видео)

Харьков

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Харьков приспосабливается к новой воздушной угрозе. В последние недели оккупанты всё чаще атакуют спальные районы и пригородные сёла недорогими FPV-дронами. Они наносят удары по домам на расстоянии более тридцати километров от линии фронта. На новую угрозу уже реагируют и власти, и военные: увеличивают объемы закупок систем РЭБ и готовятся ограждать улицы антидроновыми сетками. Горожане же вынуждены учиться жить по новым правилам самоспасения.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

Россияне атакуют Харьков с помощью фронтовых дронов

Фронтовые FPV-дроны оккупантов стали для Харькова новой, но уже регулярной угрозой. Раньше эти беспилотники не долетали до города, а теперь наносят удары прямо по жилым кварталам. В Немишлянском районе дрон упал прямо во двор частного дома. От него до линии фронта — более тридцати километров.

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Если в Немишли такие обстрелы — редкость, то Салтовка, расположенная ближе к вражеским рубежам, содрогается от жужжания беспилотников чуть ли не каждый день. Россияне целятся в гражданские автомобили и многоэтажки, превращая жизнь горожан в ад.

Виолетта, жительница Салтовского района: «К нам в Салтовку прилетали и КАБы, и „Шахеды“. А вот в последнее время появились и FPV-дроны. Прежде всего, это очень страшно, но мы понимаем, что россияне просто терроризируют нас».

«Окопный опыт» в борьбе с воздушными целями и перехват «глазами врага»

В связи с резким увеличением числа воздушных целей в пригороде Харькова значительно усилили мобильные огневые группы. Впрочем, это не классическая ПВО. На охоту за дронами отправили ребят с боевым опытом окопной войны.

«КВН», пулеметчик 13-й бригады НГУ «Хартия»: «Поскольку дронов стало гораздо больше, нас включили в группу ПВО для оказания помощи. Ведь у нас есть боевой опыт сбивания FPV и всевозможных бомбардировщиков, „Мавиков“. А в целом мы выполняем на фронте свои функции как пехота».

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Для уничтожения таких целей используется различное оружие — от стрелкового до дронобоев. Но главное — вовремя заметить врага. Военные используют так называемую «чуйку» — специальное устройство, которое перехватывает сигнал с камеры вражеского FPV. Бойцы буквально видят картинку глазами российского оператора. Впрочем, увидеть — мало, нужно успеть среагировать, ведь аппарат летит с бешеной скоростью.

«Батя», рядовой 13-й бригады НГУ «Хартия»: «Ну, сбивать — смотря, на какой высоте они летят. А сбивать, в принципе, одинаково. Маневрирует и быстро движется. Проще его сбить, когда он зависает, а так он маневрирует. Ну и скорость».

Экспериментальный проект «частной ПВО» и защитные экраны

Почему эти дешевые фронтовые аппараты прорывают оборону и долетают вглубь Харькова — этот вопрос ежедневно анализируют как военные, так и правоохранители. В областной администрации отмечают: панацеи от таких ударов не существует, поэтому противодействовать угрозе приходится комплексно. Сочетают сетки на дорогах, которые уже вскоре могут появиться и на улицах города, с новейшими технологиями глушения и перехвата.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА: «Враг продолжает использовать дроны на оптоволокне. 30 километров — это уже что-то невероятное, и, наверное, эта дистанция будет увеличиваться. Будем принимать меры по противодействию. Устанавливаем ещё дополнительную активную защиту, так называемую частную ПВО. Это экспериментальный проект, и результаты по „Шахедам“ и „Молниям“ довольно хорошие. Нам просто нужно расширить масштабы. Мы передаем в разы больше, чем в прошлом году, средств РЭБ».

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Инструкция для водителей и опасность дронов-«зависателей»

Пока власти устанавливают антидроновые экраны на дорогах, военные подчеркивают: гражданским пора учиться правилам самоспасения. Главное — не стоять на месте. Если вы услышали звук FPV — немедленно ищите укрытие. Если его рядом нет — прячьтесь хотя бы под густые деревья, чтобы оператор вас не заметил. Самая большая же опасность — для тех, кто находится за рулем.

«Симба», командир отделения 13-й бригады НГУ «Хартия»: «Машина — это приоритетная цель. То есть оставаться в машине опасно. И когда проезжаете по такой местности, где высокая активность дронов, желательно отстегивать ремень безопасности, выключать музыку и открывать окна, чтобы было слышно. Сейчас враг использует такие дроны, которые практически не слышны. Они как бесшумные».

Отдельное предупреждение военных касается дронов, закрепленных на оптоволокне. Если вы заметили на земле или на деревьях тонкую нить, похожую на леску, — ни в коем случае не трогайте её. Там может скрываться коварный дрон-«ждун», который взорвется от малейшего прикосновения или движения. Самостоятельно обрывать или обрезать эту нить смертельно опасно — немедленно отойдите и вызовите правоохранительные органы или службу 101.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 29 июня | ПОГИБШИЕ в результате АТАК! ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА! ЖАРА в УКРАИНЕ

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