Росія атакує великий обласний центр по-новому: очевидці розповіли про моторошні обстріли (відео)

Харків

Реклама

Харків адаптовується до нової повітряної загрози. Останніми тижнями окупанти дедалі частіше атакують спальні райони та приміські села недорогими FPV-дронами. Вони б’ють по будинках за понад тридцять кілометрів від лінії фронту. На нову загрозу вже реагує і влада, і військові: масштабують закупівлі систем РЕБ та готуються затягувати вулиці антидроновими сітками. Містяни ж змушені вчитися жити за новими правилами самопорятунку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Росіяни атакують Харків фронтовими дронами

Фронтові FPV-дрони окупантів стали для Харкова новою, проте уже регулярною загрозою. Раніше ці безпілотники не долітали до міста, а тепер б’ють просто по житлових кварталах. У Немишлянському районі дрон упав просто на подвір’я приватного будинку. Від нього до лінії фронту — понад тридцять кілометрів.

Реклама

Якщо на Немишлі такі дольоти — рідкість, то Салтівка, яка ближча до ворожих рубежів, здригається від дзижчання безпілотників чи не щодня. Росіяни цілять у цивільні автівки та багатоповерхівки, перетворюючи життя містян на пекло.

Віолетта, мешканка Салтівського району: «У нас на Салтівці і КАБи прилітали, і "Шахеди". А ось останнім часом почали і FPV-дрони. Насамперед, дуже страшно, але ми розуміємо, що росіяни просто нас тероризують».

«Окопний досвід» проти повітряних цілей та перехоплення «очима ворога»

Через стрімке збільшення повітряних цілей у передмісті Харкова суттєво посилили мобільні вогневі групи. Втім, це не класична ППО. Полювати на дрони відправили хлопців із бойовим досвідом окопної війни.

«КВН», кулеметник 13-ї бригади НГУ "Хартія": «Через те, що стало набагато більше дронів, нас додали в групу ППО для допомоги. Тому що є бойовий досвід збивання FPV і всяких бомберів, "Мавіків". А взагалі ми виконуємо на фронті свої функції як піхота».

Реклама

Для знищення таких цілей у хід іде різна зброя — від стрілецької до дронобоїв. Але головне — вчасно побачити ворога. Військові використовують так звану «чуйку» — спеціальний пристрій, який перехоплює сигнал із камери ворожого FPV. Бійці буквально бачать картинку очима російського оператора. Втім, побачити — мало, треба встигнути зреагувати, адже летить апарат на шаленій швидкості.

«Батя», рядовий 13-ї бригади НГУ "Хартія": «Ну, збивати — дивлячись на якій висоті вони летять. А збивати, в принципі, однаково. Маневрує і швидко рухається. Простіше його збити, коли він зависає, а так маневрує. Ну і швидкість».

Експериментальний проєкт «приватного ППО» та захисні екрани

Чому ці копійчані фронтові апарати проривають захист і долітають углиб Харкова — щодня аналізують і військові, і правоохоронці. В обласній адміністрації зазначають: панацеї від таких ударів не існує, тому протидіяти загрозі доводиться комплексно. Поєднують сітки на дорогах, які вже незабаром можуть зʼявитися й на вулицях міста, із новітніми технологіями глушіння та перехоплення.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА: «Ворог далі застосовує дрони на оптоволокні. 30 кілометрів — це вже щось неймовірне, і, напевно, ця дистанція буде продовжуватись. Будемо вживати заходів щодо протидії. Встановлюємо ще додатковий активний захист, так зване приватне ППО. Це експериментальний проєкт, і є результати досить добрі по "Шахедам" і по "Молніях". Маємо просто масштабувати. Ми передаємо в рази більше, ніж минулого року, засобів РЕБ».

Реклама

Інструкція для водіїв та загроза дронів-«ждунів»

Поки влада будує антидронові екрани на дорогах, військові наголошують: цивільним час вчитися правил самопорятунку. Головне — не стояти на місці. Якщо ви почули звук FPV — негайно шукайте укриття. Якщо його поруч немає — ховайтеся бодай під густі дерева, щоб оператор вас не помітив. Найбільша ж небезпека — для тих, хто перебуває за кермом.

«Сімба», командир відділення 13-ї бригади НГУ "Хартія": «Автівка — це пріоритетна ціль. Тобто в автівці залишатися небезпечно. І коли проїжджаєте таку місцевість, де активність дронів велика, бажано відстібати пасок безпеки, вимикати музику і відкривати вікна, щоб було чутно. Зараз ворог використовує такі дрони, які практично не чутно. Вони як безшумні».

Окреме застереження військових стосується дронів на оптоволокні. Якщо ви помітили на землі чи деревах тонку нитку, схожу на ліску — в жодному разі не чіпайте її. Там може ховатися підступний дрон-«ждун», який здетонує від найменшого дотику чи руху. Самостійно обривати чи обрізати цей дріт смертельно небезпечно — негайно відійдіть та викликайте правоохоронців або службу 101.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 29 червня | ЗАГИБЛІ від АТАК! ЗАЯВИ ПУТІНА! СПЕКА в УКРАЇНІ

Реклама

Новини партнерів