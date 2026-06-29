Кортеж міністра оборони потрапив у ДТП: що сталося

Кортеж міністра оборони Польщі потрапив у ДТП / © Pixabay

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У Познані трапилася ДТП за участю кортежу віцепрем’єр-міністра та міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Попри перші повідомлення у ЗМІ про можливу ДТП, у Військовій поліції спростували інформацію про зіткнення.

Про це стало відомо з повідомлення військової поліції Польщі.

У Польщі сталося ДТП за участю міністра оборони

Подія трапилася 28 червня приблизно о 19:50 в районі кільцевої розв’язки Староленка. Мотоцикліст, який рухався поруч із колоною урядових автомобілів з увімкненими сиренами та проблисковими маячками, не впорався з керуванням.

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За словами речника Головної комендатури Військової поліції підполковника Даріуша Розкоша, водій двоколісного транспорту просто розгубився.

«Це не було зіткненням, оскільки ні транспортний засіб, ні учасник не мали контакту з колоною», — пояснили там.

Речник Військової поліції, підполковник Даріуш Розкош, повідомив, що мотоцикліст, побачивши транспорт поруч з увімкненими сиренами, запанікував і перекинув свій мотоцикл.

Представник відомства окремо підкреслив, що жодного фізичного контакту між мотоциклом та автівками Міноборони не було.

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За даними офіційного звіту, ситуація обійшлася без постраждалих та не загрожувала нічиєму життю чи здоров’ю. Бригада медиків, яка супроводжувала міністра, була готова надати першу допомогу, проте вона не знадобилася.

Сам очільник оборонного відомства, Владислав Косіняк-Камиш, вирішив перевірити стан мотоцикліста. Після короткої розмови кортеж продовжив свій шлях.

У Військовій поліції закликали не називати подію аварією, оскільки серйозних наслідків вона не мала.

ДТП: останні новини

Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці затримали 24-річного львів’янина. Вранці 24 червня у Пустомитах він на автомобілі Audi Q5 тікав від поліції, проігнорувавши вимогу про зупинку через відсутність номерного знака.

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Під час втечі зловмисник спочатку зачепив службове авто, а згодом виїхав на зустрічну смугу і вчинив лобове зіткнення з автомобілем Volkswagen, водій якого від отриманих травм загинув на місці.

Після затримання водій Audi заявив, що вбив свою матір. Поліцейські перевірили цю інформацію та виявили у квартирі за місцем проживання затриманого тіло жінки з ножовими пораненнями. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України та направили на медичне освідування.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ) та порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 286 ККУ).

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