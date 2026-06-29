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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"10 км до Сум": у РНБО відреагували на заяви росіян

Росіяни поширюють брехню про нібито наближення до Сум.

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"10 км до Сум": у РНБО відреагували на заяви росіян

У РНБО спростували інформацію російської сторони про буцімто наближення до Сум.

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«"10 км до Сум" за словами Путіна — це брехня. Він взагалі вчора багато дурні наговорив, але щодо міста Суми — від весни 2025 року РФ не просувається взагалі», — запевнив посадовець.

За словами Коваленка, росіяни перебувають у понад 20 кілометрах від Сум. Ба більше, українські бійці зірвали їхні плани на напрямку.

«Ворог продовжує атакувати Суми з повітря, але про наступ на місто не йдеться взагалі», — зазначив керівник ЦПД.

Коваленко вказав на абсолютну неправду, якою полюбляє «деренчати» російський диктатор.

«Путін — класичний брехун, якому приносять брехливі доповіді», — завершив він.

Раніше ми повідомляли, що 27 червня у Сумах пролунали вибухи, є влучання. Стало відомо, що росіяни атакували місто швидкісними реактивними безпілотниками. Удар припав по житловому сектору Зарічного та Ковпаківського районів. Багато людей зазнали поранень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
396
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