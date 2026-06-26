Тупик Путина: почему массированные обстрелы Украины больше не смогут усилиться

Путин

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Россия уже три месяца подряд удерживает максимальную интенсивность воздушных атак, демонстрируя свои предельные возможности по ведению террора против Украины. В течение каждого из этих месяцев враг выпускает по украинским городам фиксированное количество средств поражения, выше которого подняться уже не может.

Об этом в эфире Эспрессо и Slawa.TV заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Бессмертный.

По словам эксперта, опираясь на актуальные отчеты военных аналитиков и профильных специалистов, агрессор вышел на пиковые показатели, которые пока не способны превысить из-за технологических ограничений. По его словам, этот условный предел составляет 600 беспилотников и 70 ракет разного типа в месяц.

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Бессмертный подчеркнул, что производство современного ракетного вооружения чрезвычайно сложный и длительный процесс. Поэтому враг зажат в жесткие рамки ограничений, особенно когда речь идет о наиболее опасном для Украины вооружении.

«А ракетная война вообще носит ограничительный характер, потому что ресурс очень сложен для производства, особенно баллистики — то, что сейчас наиболее опасно для Украины. Поэтому это математика по прогнозу, который возможен в реальных параметрах, — определенное количество в месяц», — прокомментировал Безсмертный.

Как Украине остановить российский конвейер террора

Единственным эффективным способом прекратить регулярные массированные атаки является перенос ударов на территорию агрессора. Дипломат подчеркнул, что Силы обороны Украины должны определить приоритетные цели для ликвидации угрозы еще на этапе производства.

«И здесь важно, чтобы Украина сейчас накрыла российские производства беспилотников, баллистики и крылатых ракет. А лучше, если будут накрыты еще и центры, где производится в РФ топливо», — резюмировал Бессмертный.

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Россия обстреливает мирные города Украины — последние новости

Напомним, 26 июня в Никополе Днепропетровской области российский FPV-дрон атаковал микроавтобус. В результате удара погибли два человека, еще 12 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — две 12-летние девочки, госпитализированные. Трое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Также, в ночь на 26 июня российские войска атаковали Украину дронами и баллистическими ракетами. Оккупанты применили 7 ракет «Искандер-М» по Киевской и Полтавской областях, а также 189 ударных БПЛА разных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 177 целей. Попадание зафиксировано в 12 локациях, атака продолжается.

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