Бессмертный объяснил «миролюбие» в заявлениях Лукашенко

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Россия сохраняет возможность использовать территорию Беларуси для нового наступления, хотя в настоящее время на этом направлении нет достаточного количества сил и средств.

Такое мнение в прямом эфире Эспрессо высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010–2011) Роман Бессмертный в интервью ведущему программы «Студия Запад» Антону Борковскому.

«У меня доверия Лукашенко не было, нет и никогда не будет, потому что он не распоряжается своими словами, а говорит то, что ему скажут в Кремле.

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Что касается угрозы с северного и северо-восточного направления, скажу, что у Лукашенко нет сил вести войну против Украины, даже просто вести войну. И потому он будет хвостом крутить, что-то говорить, следовать указаниям Кремля.

Однако срочников бросить в бой он не отважится, потому что эта армия разбежится по белорусским лесам быстрее, чем дойдет до места дислокации. Я в этом без преувеличения убежден», — прокомментировал Роман Бессмертный.

По словам дипломата, около 83% белорусского общества выступают против участия страны в войне. Кроме того, существующие силы специальных операций Беларуси не имеют необходимого боевого опыта для выполнения масштабных военных задач.

Он также отметил, что силовые структуры, которые в основном создавались для подавления протестов внутри страны, не готовы к ведению боевых действий против такого противника, как Украина.

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«Может ли это направление использовать Россия? Может, здесь нужно быть однозначным, даже категоричным. Если брать группировку войск, которая находится на этом направлении со стороны России, то за месяц они могут сюда собрать примерно 200 000 группировок. Но месяц — не так мало, чтобы не заметить.

В общем, если взять от Ленинграда к северным границам Украины, то сейчас находится где-то в пределах 120 000 российских войск. Оно не укомплектовано в полной мере как группировка для ведения боевых действий, но в принципе путем непростых замен доукомплектации оружием, техникой, из него можно было бы, не менее чем за два месяца, создать боевую группировку.

Я об этом говорю, чтобы вы понимали, насколько это направление является угрожающим Украине и не только, потому что Беларусь — это плацдарм для атаки на страны Балтии, Скандинавии и Центральной Европы. И такую ситуацию нужно так оценивать», — объяснил дипломат.

Бессмертный также обратил внимание на постоянную диверсионную активность в этом направлении, прежде всего вблизи границ Польши, Литвы и Латвии. По его словам, важную роль играют и размещенные в Калининграде и Беларуси системы радиоэлектронной борьбы и контроля, обеспечивающие связь не только со стратегической авиацией, но и с подлодками.

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«Но это технологии Советского Союза, которые не так сложно вывести из строя на случай чего. Вот примерно так можно описать то, что есть на этом направлении.

А что касается украинской границы, то она укреплена в отдельных местах, а в отдельных — просто непроходимая территория. Из 12 переходов 8 в настоящее время заминированы так, что иногда птицы взрываются. Остальные участки контролируются войсками.

То есть ситуация такова, что надо обладать сверхбольшим мужеством, чтобы рискнуть со стороны Беларуси, двигаться, условно говоря, в Ровенско-Львовском направлении или Черниговско-Киевском. Но нужно быть готовым и не рисковать», — резюмировал Бессмертный.

Ранее сообщалось, что в Кремле могут рассматривать разные варианты развития событий в Беларуси, в том числе и попытку устранить Александра Лукашенко, чтобы посадить в кресло руководителя еще более управляемую и лояльную к Москве фигуру.

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Мы ранее информировали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается сохранять баланс между разными центрами влияния и рассматривает два взаимоисключающих сценария собственного политического будущего.

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