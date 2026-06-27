Иран заявил об ударах по американским базам на Ближнем Востоке

Иран / © Associated Press

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В ночь на 27 июня иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«В ответ на эту агрессию Военно-морские силы КСИР нанесли удары по позициям американской террористической армии в регионе. США пытались нарушить это обязательство (перемирие — ред), на что было дано и будет дан необходимый ответ», — говорится в заявлении.

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В КСИР также предупредили, что в случае новой атаки со стороны США ответ Ирана будет еще более масштабным.

В то же время незадолго до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил о готовности Вашингтона ответить на действия Тегерана. По его словам, именно Иран первым нарушил режим прекращения огня.

«Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы ее придерживаемся. Если у них разногласия по поводу того, как выполняется меморандум о взаимопонимании, пусть звонят. Но насилию будет дан ответный удар», — написал он в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Иран в дроновой атаке на грузовое судно в Ормузском проливе.

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Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты нанесли удар по иранским военным объектам после атаки Ирана на торговое судно в Ормузском проливе.

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