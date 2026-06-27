Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН

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В ближайшие дни в Украину начнет надвигаться европейская жара, которая сначала охватит западные области, а затем распространится на всю страну и усилится до аномальных показателей.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, жара с запада Европы начнет приближаться к Украине 27 июня. Первыми её ощутят западные регионы, где дневная температура воздуха будет колебаться от +30 до +35 градусов тепла. На остальной территории страны погода будет более сдержанной — там ожидается от +26 до +29 градусов выше нуля.

«В выходные локальные грозовые дожди наиболее вероятны в восточных областях и местами в центральной части страны. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода», — прогнозирует Диденко.

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В то же время синоптик предупреждает, что в воскресенье-понедельник максимальная температура воздуха прогнозируется на западе Украины — там ожидается от +33 до +38 градусов выше нуля. По словам специалиста, ослабление жары следует ожидать с 2 июля.

По данным Украинского гидрометцентра, 27 июня в стране будет малооблачная и преимущественно сухая погода. Только днём на северо-востоке страны местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ожидается ветер северо-западного направления со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Ночная температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться в пределах 13–18 градусов тепла, а в южной части и на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +21 градуса. В дневные часы синоптики прогнозируют от 25 до 30 градусов тепла.

В то же время в западных областях будет значительно жарче — там температура воздуха достигнет 29–34 градусов, а на территории Закарпатья местами ожидается сильная жара до +35 градусов.

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Погода в Украине 27 июня / © Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики предупреждают о сильной жаре на территории Украины.

«В связи с проникновением жаркого воздуха из северных районов Африки через южную и центральную Европу на территорию Украины 28–30 июня ожидается сильная жара. 28 июня в западных, Винницкой и Житомирской областях, 29–30 июня на правобережье страны дневная температура составит 35–38», — прогнозируют синоптики.

Эксперты предупреждают, что экстремально высокая температура воздуха может привести к сбоям в работе коммунальных служб и энергосистемы. Кроме того, из-за аномальной жары возможны задержки и проблемы в движении поездов и автотранспорта, а сам период сильной жары станет суровым испытанием для самочувствия и привычного уклада жизни людей.

Кроме того, во многих областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в период с 26 по 28 июня.

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Синоптики предупреждают о пожарной опасности 27–28 июня в Украине / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики подробно рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 27 июня.

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