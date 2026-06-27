В Волгограде сообщили о ракетной атаке на оборонный завод (видео)

Ракета "Фламинго" / © Associated Press

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Утром в субботу, 27 июня, в российском Волгограде раздались взрывы при атаке на одно из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

Ночью в Волгоградской области была объявлена ракетная опасность, а Росавиация сообщала о временных ограничениях на работу аэропорта Волгограда.

По информации местных пабликов, под удар попало оборонное предприятие.

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Речь идет об АО «ФНОЦ „Титан-Баррикады“» — одном из ключевых заводов российского военно-промышленного комплекса в Волгограде.

Предприятие специализируется на производстве пусковых установок, артиллерийских систем и компонентов для ракетных комплексов, в частности, «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М». После начала полномасштабной войны в 2022 году завод находится под международными санкциями из-за производства вооружения для русской армии.

В то же время, соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман также обнародовал видео, на котором зафиксированы взрывы в Волгограде.

«Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины. Продолжение следует…», — написал он.

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Ранее сообщалось, что ракеты «Фламинго» пробили щит обороны Кремля, Путину не удается скрыть адские последствия: дошло до Москвы.

Мы ранее информировали, что украинские ракеты FP-5 «Фламинго» снова ударили по заводу «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, расположенном примерно в 1000 км от Украины.

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