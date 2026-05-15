Германия может заменить американские Tomahawk на украинские «Фламинго» — FT
В Берлине рассматривают вариант, при котором украинские ракеты Фламинго могут стать альтернативой американским Tomahawk.
Соучредитель украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Германия потенциально рассматривает возможность замены американских крылатых ракет Tomahawk на украинские ракеты «Фламинго».
Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
По словам Штиллермана, немецкая сторона проявляет «значительный интерес» к технологиям Fire Point. Сейчас Германия уже финансирует закупки украинских беспилотников FP-1 и FP-2 для нужд украинских военных, однако обсуждение постепенно выходит и на уровень дальнобойных систем.
Он отметил, что в Берлине рассматривают вариант, при котором украинские ракеты Фламинго могут стать альтернативой американским Tomahawk. По словам представителя компании, идея заключается не только в продаже вооружения, но и предоставлении союзникам «независимости в сфере безопасности».
Штиллерман также сообщил, что Fire Point сейчас производит около 200 ракет Фламинго ежемесячно, однако предприятие способно существенно увеличить объемы выпуска при наличии дополнительного финансирования и заказов.
Кроме того, он рассказал о концепции создания так называемой «килл-зоны» с использованием ударных дронов. По его словам, подобную систему Украина теоретически могла бы развернуть вдоль иранской территории, создав зону постоянного поражения с помощью операторов дронов-камикадзе.
Штиллерман утверждает, что страны Персидского залива проявили интерес к подобной модели, однако отметили, что для ее реализации потребуется согласование со стороны США.
Ранее сообщалось, что трансатлантические отношения между США и Европой стремительно ухудшаются и сокращение американских войск в Германии стало лишь верхушкой проблемы.
Мы ранее информировали, что Пентагон заявил, что в течение следующих 6-12 месяцев выведет из Германии 5 тысяч американского контингента.