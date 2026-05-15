Соучредитель украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Германия потенциально рассматривает возможность замены американских крылатых ракет Tomahawk на украинские ракеты «Фламинго».

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По словам Штиллермана, немецкая сторона проявляет «значительный интерес» к технологиям Fire Point. Сейчас Германия уже финансирует закупки украинских беспилотников FP-1 и FP-2 для нужд украинских военных, однако обсуждение постепенно выходит и на уровень дальнобойных систем.

Он отметил, что в Берлине рассматривают вариант, при котором украинские ракеты Фламинго могут стать альтернативой американским Tomahawk. По словам представителя компании, идея заключается не только в продаже вооружения, но и предоставлении союзникам «независимости в сфере безопасности».

Штиллерман также сообщил, что Fire Point сейчас производит около 200 ракет Фламинго ежемесячно, однако предприятие способно существенно увеличить объемы выпуска при наличии дополнительного финансирования и заказов.

Кроме того, он рассказал о концепции создания так называемой «килл-зоны» с использованием ударных дронов. По его словам, подобную систему Украина теоретически могла бы развернуть вдоль иранской территории, создав зону постоянного поражения с помощью операторов дронов-камикадзе.

Штиллерман утверждает, что страны Персидского залива проявили интерес к подобной модели, однако отметили, что для ее реализации потребуется согласование со стороны США.

Ранее сообщалось, что трансатлантические отношения между США и Европой стремительно ухудшаются и сокращение американских войск в Германии стало лишь верхушкой проблемы.

Мы ранее информировали, что Пентагон заявил, что в течение следующих 6-12 месяцев выведет из Германии 5 тысяч американского контингента.

