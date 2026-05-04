Сокращение войск США в Германии: Мерц заявил, что решение не является неожиданностью
Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение США вывести часть войск, подчеркнув, что это не является неожиданностью.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение Соединенных Штатов о выводе из страны более 5 тысяч американских военных не ново и обсуждалось ранее.
Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD, пишет DW .
По словам Мерца, речь идет о контингенте, который был размещен в Германии на временной основе еще при администрации Джо Байден. Именно поэтому, как подчеркнул канцлер, их возможный вывод не стал неожиданным шагом.
В то же время, он отверг любые предположения о связи этого решения с его заочной дискуссией с Дональд Трамп относительно ситуации вокруг Ирана. "Здесь нет никакой связи", - подчеркнул глава немецкого правительства.
Мерц также отметил, что, несмотря на разногласия в позициях, вынужден учитывать другую точку зрения американского президента. В то же время, он выразил уверенность, что сокращение контингента не повлияет на действие американского «ядерного зонтика» для стран НАТО.
Напомним, 30 апреля президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что его администрация рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Германии .