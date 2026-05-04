Сокращение войск США в Германии: Мерц заявил, что решение не является неожиданностью

Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение Соединенных Штатов о выводе из страны более 5 тысяч американских военных не ново и обсуждалось ранее.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD, пишет DW .

По словам Мерца, речь идет о контингенте, который был размещен в Германии на временной основе еще при администрации Джо Байден. Именно поэтому, как подчеркнул канцлер, их возможный вывод не стал неожиданным шагом.

Реклама

В то же время, он отверг любые предположения о связи этого решения с его заочной дискуссией с Дональд Трамп относительно ситуации вокруг Ирана. "Здесь нет никакой связи", - подчеркнул глава немецкого правительства.

Мерц также отметил, что, несмотря на разногласия в позициях, вынужден учитывать другую точку зрения американского президента. В то же время, он выразил уверенность, что сокращение контингента не повлияет на действие американского «ядерного зонтика» для стран НАТО.

Напомним, 30 апреля президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что его администрация рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Германии .

Новости партнеров