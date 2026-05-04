Найти картофелину среди луковиц: оптическая иллюзия, ломающая мозг

На фотографии продуктового пакета на кухонном столе, полного, казалось бы, исключительно репчатого лука, на самом деле притаилась одна картофелина.

Эта оптическая иллюзия опубликована на популярной странице Find The Sniper на Reddit.

Поскольку оба овоща имеют похожий по цвету внешний слой, многим пользователям соцсети пришлось долго и пристально искать «чужака».

Можете ли вы найти картошку среди луковиц?

Если нужна подсказка — внимательно посмотрите на центр кучи.

Нужна еще одна подсказка?

Полюбуйтесь луковой шелухой.

Если хорошо присмотреться, кожура картофеля несколько отличается от лука.

Вместо чешуйчатой луковицы, завернутой в пленку, кожура картофеля гораздо более гладкая.

Напомним, психологические тесты, построенные на оптических иллюзиях, используют особенность нашего мозга по-разному интерпретировать неоднозначные изображения. Скажем, то, как вы видите направление движения силуэта на этом изображении,может подсказать, какие механизмы мышления у вас доминируют — эмоциональные или рациональные.

