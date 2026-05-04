Знайти картоплину серед цибулі: оптична ілюзія, що ламає мозок

Головоломка / © ТСН

На фотографії продуктового пакета на кухонному столі, повного, здавалося б, виключно ріпчатої цибулі, насправді причаїлася одна картоплина.

Ця оптична ілюзія опублікована на популярній сторінці Find The Sniper на Reddit.

Оскільки обидва овочі мають схожий за кольором зовнішній шар, багатьом користувачам соцмережі довелося довго та пильно шукати «чужака».

Чи можете ви знайти картоплю серед цибулі?

© Reddit

Якщо потрібна підказка — уважно подивіться на центр купи.

Потрібна ще одна підказка?

Помилуйтеся цибулевим лушпинням.

Якщо добре придивитися, шкірка картоплі дещо відрізняється від цибулі.

Замість лускатої цибулини, загорнутої в плівку, шкірка картоплі набагато гладша.

Нагадаємо, психологічні тести, побудовані на оптичних ілюзіях, використовують особливість нашого мозку по-різному інтерпретувати неоднозначні зображення. Скажімо, те, як ви бачите напрямок руху силуету на цьому зображенні, може підказати, які механізми мислення у вас домінують — емоційні чи раціональні.

