Оптическая иллюзия для гениев: только 2% людей видят скрытое число 29

Оптические иллюзии — это отличный способ проверить скорость работы мозга и внимательность к деталям. Попробуйте найти число 29 среди сотен цифр 92 всего за 10 секунд. Лишь единицы способны справиться с этой задачей вовремя.

Оптическую иллюзию со скрытым числом опубликовали на портале Jagranjosh.

Желающим испытать свои силы предлагают найти число 29 среди перевернутых чисел 92. Попробуйте принять этот вызов и проверить свою внимательность — нужное число хорошо спрятано среди других.

На разгадку этой оптической иллюзии у вас есть всего 10 секунд. Готовы попробовать?

Найдите спокойное место и включите таймер, чтобы контролировать время. За эти 10 секунд вам нужно отыскать на картинке скрытое число 29.

Сделайте глубокий вдох, внимательно посмотрите на картинку и начните просматривать ее сверху вниз и слева направо. Все цифры расположены в столбиках, поэтому проверяйте каждую строку и колонку. Спешите — время быстро проходит!

Удалось ли вам найти число 29 среди перевернутых 92? Если же ответ пока не нашли, ниже можно подсмотреть правильный вариант.

Ответ

