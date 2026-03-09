- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 1 мин
Оптическая иллюзия для гениев: только 2% людей видят скрытое число 29
Проверьте свои когнитивные способности с помощью новой визуальной головоломки.
Оптические иллюзии — это отличный способ проверить скорость работы мозга и внимательность к деталям. Попробуйте найти число 29 среди сотен цифр 92 всего за 10 секунд. Лишь единицы способны справиться с этой задачей вовремя.
Оптическую иллюзию со скрытым числом опубликовали на портале Jagranjosh.
Желающим испытать свои силы предлагают найти число 29 среди перевернутых чисел 92. Попробуйте принять этот вызов и проверить свою внимательность — нужное число хорошо спрятано среди других.
На разгадку этой оптической иллюзии у вас есть всего 10 секунд. Готовы попробовать?
Найдите спокойное место и включите таймер, чтобы контролировать время. За эти 10 секунд вам нужно отыскать на картинке скрытое число 29.
Сделайте глубокий вдох, внимательно посмотрите на картинку и начните просматривать ее сверху вниз и слева направо. Все цифры расположены в столбиках, поэтому проверяйте каждую строку и колонку. Спешите — время быстро проходит!
Удалось ли вам найти число 29 среди перевернутых 92? Если же ответ пока не нашли, ниже можно подсмотреть правильный вариант.
Ответ
К слову, ранее ТСН.ua опубликовал упражнение на логику, которое поможет размяться и отвлечься от рутины. Необходимо исправить ложное уравнение со спичками, переложив их должным образом: 5×1=27.