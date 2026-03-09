ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

Оптическая иллюзия для гениев: только 2% людей видят скрытое число 29

Проверьте свои когнитивные способности с помощью новой визуальной головоломки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Головоломка

Головоломка / © ТСН

Оптические иллюзии — это отличный способ проверить скорость работы мозга и внимательность к деталям. Попробуйте найти число 29 среди сотен цифр 92 всего за 10 секунд. Лишь единицы способны справиться с этой задачей вовремя.

Оптическую иллюзию со скрытым числом опубликовали на портале Jagranjosh.

Желающим испытать свои силы предлагают найти число 29 среди перевернутых чисел 92. Попробуйте принять этот вызов и проверить свою внимательность — нужное число хорошо спрятано среди других.

На разгадку этой оптической иллюзии у вас есть всего 10 секунд. Готовы попробовать?

Найдите спокойное место и включите таймер, чтобы контролировать время. За эти 10 секунд вам нужно отыскать на картинке скрытое число 29.

Сделайте глубокий вдох, внимательно посмотрите на картинку и начните просматривать ее сверху вниз и слева направо. Все цифры расположены в столбиках, поэтому проверяйте каждую строку и колонку. Спешите — время быстро проходит!

Удалось ли вам найти число 29 среди перевернутых 92? Если же ответ пока не нашли, ниже можно подсмотреть правильный вариант.

Ответ

К слову, ранее ТСН.ua опубликовал упражнение на логику, которое поможет размяться и отвлечься от рутины. Необходимо исправить ложное уравнение со спичками, переложив их должным образом: 5×1=27.

Дата публикации
Количество просмотров
267
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie