США могут сократить военное присутствие в Германии: что известно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в ближайшее время может принять решение о сокращении военного присутствия в Германии.

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social .

"Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение будет принято в течение ближайшего короткого периода", - отметил Трамп.

По информации медиа, на декабрь 2025 года на военных базах США в Германия находились около 36 тысяч американских военных.

Пока детали возможного сокращения не уточняются. В то же время, такие заявления могут повлиять на ситуацию безопасности в Европе и роль США в рамках НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин провел более полуторачасового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, во время которого выразил готовность к временному прекращению огня.

