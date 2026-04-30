На Украину надвигается новая волна холода: ударят "минусы", синоптики предупреждают об опасности

Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день апреля

Реклама

Украинув конце апреля накроет волна арктического холода с ночными заморозками и дождями, однако синоптики назвали дату, когда весеннее тепло наконец вернется во все регионы.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, последний день апреля не порадует украинцев теплом, ведь в ночь на 30 число по всей стране все еще могут ударить заморозки. Дневные показатели температуры также останутся довольно низкими: в большинстве областей ожидается лишь от +8 до +11 градусов тепла. На континентальной части юга будет от +10 до +13 градусов выше нуля.

Дожди пройдут на севере, северо-востоке, в центральной части. На остальной территории страны осадков не предвидится. Ветер будет северо-западный, умеренный или небольшой.

Реклама

Как отмечает Диденко, с началом мая погодная ситуация в стране начнет меняться к лучшему. Хотя 1 мая еще будет считаться переходным мостиком между холодом и теплом, уже на выходных заморозки наконец-то отступят, уступив место солнцу.

По прогнозу Диденко, 2-3 мая воздух прогреется до +11… +16 градусов тепла, а жители Волыни и Ривненщины в воскресенье могут рассчитывать даже на вполне комфортные +17…+20 градусов тепла.

В свою очередь начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает, что украинцам придется перетерпеть еще одни холодные сутки. Ночью ожидаются заморозки до -3 градусов ниже нуля, а днем столбики термометров покажут +7…+12 градусов тепла, осадков при этом не предвидится.

Согласно данным Укргидрометцентра, 30 апреля существенного потепления ждать не стоит, особенно ночью. Метеорологи объясняют такую ситуацию влиянием мощного антициклона с Северного моря: хотя давление и растет, в высоких слоях атмосферы все еще держится холодный воздух. Из-за этого в большинстве областей будет преобладать умеренный северо-западный ветер и облачное небо с дождями.

Реклама

Погода в Украине 30 апреля / © Укргидрометцентр

Также ночью ожидается от 0 до -3 градусов мороза, а днем воздух прогреется до +8…+13 градусов тепла. Несколько более мягкими условия будут на юге Украины, где ночные показатели будут держаться в пределах +1…+6 градусов тепла, а дневная температура воздуха не превысит +11…+16 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках: ночью 30 апреля, 1 и 2 мая в большинстве областей температура воздуха опустится до -3 градусов ниже нуля. В большинстве регионов Украины объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

В южной части на поверхности почвы синоптики прогнозируют заморозки до -3 градусов. В южных регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 30 апреля / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о заморозках в Украине 1-2 мая / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какие «сюрпризы» готовит май для украинцев.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров