Путин и Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор 29 апреля. Одной из главных тем обсуждений стало урегулирование войны РФ против Украины.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института войны (ISW).

Разговор длился полтора часа. Об этом сообщил бывший посол РФ в США Юрий Ушаков.

В ходе разговора Путин отметил, что Россия готова к временному прекращению огня во время Дня победы. Трамп со своей стороны поддержал предложение.

В ходе разговора диктатор рассказывал американскому президенту свою версию событий российско-украинской войны. К примеру, он сообщил, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, вместо этого получила более 500 тел.

Отдельно Путин описал ситуацию на фронте. По его словам, российские войска продвигаются вперед. Он добавил, что Россия достигнет целей так называемой «специальной военной операции», однако, тем не менее, предпочитает переговоры.

В конце разговора Путин и Трамп договорились поддерживать дальнейшие контакты как лично, так и через своих помощников.

«Путин использовал свой телефонный разговор 29 апреля с президентом США Дональдом Трампом, чтобы подтвердить свою преданность начальным военным целям и продвигать свои усилия по когнитивной войне», — считают эксперты.

Напомним, Трамп заявил, что Владимир Путин был готов заключить соглашение о мире в Украине. Трамп добавил, что Путину кто-то помешал сделать это.

«Я знаю его давно. Думаю, он был готов заключить соглашение некоторое время назад», — сказал американский президент.

