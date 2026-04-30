Украинские дроны с "ударным ядром" разбомбили сразу два вертолета РФ в 150 км от границы: как это удалось

Украинский дрон RAM-2X / © Facebook/Вернись живым

Бойцы 429-й бригады беспилотных систем «Ахиллес» и «Альфы» СБУ провели уникальную операцию, поразив российские вертолеты Ми-17 и Ми-28 в Воронежской области РФ. Для ударов были использованы новейшие украинские дроны RAM-2X с «ударным ядром».

Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ и Defense Express

Бойцы «Ахиллеса» совместно с СБУ осуществили высокоточный и дальнобойный удар, применив дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы) сперва неназванного самолетного типа.

На видео, полученном как с самих ударных беспилотников, так и с разведывательного БпЛА, в высоком качестве зафиксировано два последовательных попадания — по транспортному вертолету Ми-17 и ударному Ми-28. Обе машины находились на передовой полевой площадке «подскока», где осуществляется техобслуживание, дозаправка и подготовка к новым боевым вылетам.

Отмечается, что вертолеты размещались в Воронежской области. В то же время OSINT-сообщество Dnipro смогло точно установить локацию — примерно в 152 км от украинской границы и в 10 км от города Россошь. Это свидетельствует о значительной дальности удара, который стал возможным благодаря слаженной работе и высокому уровню подготовки украинских военных.

Место поражения российских Ми-17 и Ми-28 в Воронежской области

Отдельно обращает на себя внимание тип примененных дронов. Эксперты отмечают не только качественное видео, но и чрезвычайно плавное управление — беспилотник фактически «как по рельсам» заходит в цель. При этом удар стал неожиданным для противника, в частности из-за низкого уровня шума. На одном из кадров видно, что использован аппарат самолетного типа.

Беспилотник RAM-2X — что о нем известно

Как позже сообщили Defense Express в самой бригаде «Ахиллес», для поражения был применен дрон RAM-2X. Его точные характеристики не разглашаются, однако ранее озвученные параметры, в частности дальность до 120 км, оказались заниженными. Известно также, что этот беспилотник оснащен украинской боевой частью типа «ударное ядро» и активно используется в связке с разведывательным дроном «Шарк».

Российские военные, по их же жалобам, не могут эффективно обнаруживать эти аппараты или подавлять их средствами РЭБ.

В бригаде отмечают системное наращивание подобных ударов по целям на территории противника. Так, 27 апреля была поражена радиолокационная станция «Каста-2Е» в Белгородской области на расстоянии около 80 км от границы Украины.

Кроме того, 29 апреля сообщалось об успешном поражении РЛС «Небо-М» в том же регионе на расстоянии примерно 100 км от границы.

Во всех случаях использовался одинаковый интерфейс средства поражения, и, как подтвердили в бригаде, речь идет именно об этом типе дрона.

Ранее, на основе опубликованных в соцсетях материалов, предполагалось использование другого дальнобойного беспилотника. Впрочем, как выяснилось, арсенал 429-й бригады беспилотных систем «Ахиллес» значительно шире.

Дата публикации 08:18, 30.04.26

К слову, командующий СБС Роберт Бровди «Мадьяр» заявил, что Россия потеряла «мирный тыл», поскольку украинские дроны теперь поражают цели на расстоянии до 2000 км. Приоритетными целями являются военные объекты и нефтеперерабатывающие мощности, обеспечивающие экспорт и финансирование войны.

